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Teise Tartu raamatu auhinna pälvis Mihkel Mutt

Kirjandus
Mihkel Mutt
Mihkel Mutt Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Tartu linnaraamatukogu andis neljapäeval teistkordselt välja Tartu raamatu auhinna, mille pälvis Mihkel Mutt teosega "Tartu tuld toomas. Linnauitaja ülestähendusi taaskohtumisel".

Mutile anti auhind üle Tartu Linnaraamatukogus toimunud kohtumisõhtul. 

Tartu Oskar Lutsu nimeline linnaraamatukogu annab Tartu raamatu auhinda välja alates 2025. aastast. Auhinna eesmärk on teha Tartuga seotud ilukirjandus nähtavamaks. Laureaat valitakse eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud paberraamatute hulgast ning nominente võivad esitada kõik Tartu kinnaraamatukogu töötajad. Tartu raamatu laureaadi valimisel on aluseks nii teose kirjanduslik väärtus kui ka teoses sisalduv tartulikkus. 

Mihkel Mutile anti auhind üle Tartu Linnaraamatukogus toimunud kohtumisõhtul. Autor/allikas: Ingrid Saare / Tartu linnaraamatukogu

Mihkel Muti raamat on linnaraamatukogu žürii hinnangul väga tartulik. Žürii sõnul tunneb kirjanik oma sünnilinna süvitsi ja tal on sellega oma kordumatu suhe, mille ta on ilmekalt kirjanduslikku vormi valanud. 

"See on lobe ja ladus ning ühtteist kõrva taha panna lubav lugemine, vaimukas ja pisut tirriteeriv, nagu Mutt ikka. Tartu-tunne andis end päris lihtsalt kätte," kommenteeris žürii liige Tiina Sulg.  

Laureaat saab auhinnaks kausitäie lutsukomme ning Tartu linnaraamatukogu hangib oma kogusse auhinnatud raamatu lisaeksemplare.

Toimetaja: Karmen Rebane

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