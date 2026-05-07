Reeli Reinaus avaldas kliimateemalise lasteraamatu "Juuli ja August. Kliimaprobleem"

Reeli Reinausi ja illustraator Reda Tominga koostöös ilmus uus lasteraamat "Juuli ja August. Kliimaprobleem", mis on järg teosele "Juuli ja August. Kuidas vabaneda rahast?"

Teadmine, et Maad tabavad ekstreemsed ilmastikunähtused, liustikud sulavad ja jääkarudel pole peagi kuskil elada, ei lase Juulil ja Augustil suvevaheaega nautida. Seega üritavad nad iga hinna eest enda ja lähedaste tarbimisharjumusi muutma hakata. Lisaks globaalsetele probleemidele on õde-venda silmitsi isiklike muredega: Juuli muretseb kasside pärast, August murrab pead, kuidas Juuli sõbrannale muljet avaldada. Ja must maastur, millega ema pidevalt kodust ära sõidab, tundub rohkem kui kahtlane.

Raamatust leiab vastused küsimustele, mis on kliimasoojenemine, kuidas see meid mõjutab ning kas ja mida saab igaüks meist selle leevendamiseks ära teha.

Reeli Reinaus on laste- ja noortekirjanik, stsenarist ning folklorist. Tema teosed on pälvinud rohkelt auhindu ning neid on tõlgitud mitmetesse Euroopa keeltesse.

Reda Tomingas on tunnustatud illustraator, kelle käe alt on välja tulnud üle 30 raamatu. "Juuli ja August. Kliimaprobleem" on teine Reeli raamat, mida Reda on illustreerinud.

Raamatu toimetas Mari Klein, välja andis kirjastus Ronk Ronk.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Reeli Reinaus avaldas kliimateemalise lasteraamatu "Juuli ja August. Kliimaprobleem"

