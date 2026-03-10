Lastekirjanduse keskuses kuulutati välja 2025. aasta parimad laste- ja noorteraamatud

Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK) koos Lastekaitse Liiduga kuulutas teisipäeval välja 2025. aastal ilmunud parimad laste- ja noorteraamatud. Lastekirjanduse eksperdid valisid rohkem kui 700 möödunud aastal ilmunud raamatu hulgast välja 18 teost lastele ja 11 noortele

Head laste- ja noorteraamatud valisid välja lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad eksperdid Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Lastekaitse Liidust, Eesti Lugemisühingust, Eesti Noortekirjanduse Ühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingust.

Žüriiliikme ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse teabeosakonna juhataja Helena Kostenoki sõnul peegeldab möödunud aasta laste- ja noortekirjandus maailma, kus valikute tegemine ei ole alati mugav, kuid on seda olulisem.

"Me näeme raamatutes peategelasi, kes ei oota passiivselt lahendusi, vaid astuvad ise välja oma õiguste ning väärtuste eest. Tänavune žürii valik ei paku lugejale etteantud vastuseid, vaid julgustab küsima, kahtlema ning avastama. Loodame, et valitud teosed aitavad nii lastel kui täiskasvanutel leida ühise keele teemadel, millest vahel raske rääkida, kuid mis loovad vajaliku silla üksteise hoidmiseks ning mõistmiseks," lisas Kostenok.

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud andsid tänavu oma soovitusmärgi tavapärase ühe eripreemia asemel kokku seitsmele noorteraamatule, sest noorele lugejale on oluline just eakaaslaste hinnang.

"Andsime välja rohkem kui ühe eripreemia, kuna leidsime, et on nii palju tunnustust väärivaid raamatuid, et ühest ei piisa. Need raamatud toovad igaühele, kes neid loeb, suurt rõõmu ja aitavad nii vanemates kui ka nooremates lastes lugemishuvi tekitada," sõnas žüriitöös osalenud 7. klassi õpilane Casper.

Lapse õiguste saadiku, 9. klassi õpilase Andra Miia sõnul oli lemmikute valimine huvitav ja põnev väljakutse, sest sai kuulata teiste arvamusi ja mõtteid erinevate raamatute kohta.

"Igaüks nägi ja mõistis raamatuid natuke erinevalt, mis tegi arutelu põnevaks. Samuti sai teada, millised lood teistele kõige rohkem meeldisid ja miks need neile tähtsad olid. See andis võimaluse avastada uusi raamatuid ja saada häid lugemissoovitusi tulevikuks," lausus ta.

Hea Lasteraamat 2025

Väiksematele:

Tiiu Kitsik "Riidesse" . Kirjastus Koolibri

. Kirjastus Koolibri Leelo Tungal "Rõõmsat reisi, laulurästas!" . Illustreerinud Catherine Zarip. Kirjastus Tammerraamat

. Illustreerinud Catherine Zarip. Kirjastus Tammerraamat Margit Saluste "Pink" . Kirjastus Koolibri

. Kirjastus Koolibri Alexandra Salmela "Sild" . Kitsekeste lugu. Illustreerinud Kertu Sillaste. Tõlkinud Liis Sillaste-Toots. Kirjastus Menu Meedia

. Kitsekeste lugu. Illustreerinud Kertu Sillaste. Tõlkinud Liis Sillaste-Toots. Kirjastus Menu Meedia Sonia Coudert "Ja mis siis?" . Illustreerinud Grégoire Mabire. Tõlkinud Kirke Volmer-Arsalan. Kirjastus Koolibri

. Illustreerinud Grégoire Mabire. Tõlkinud Kirke Volmer-Arsalan. Kirjastus Koolibri Rebecca Gugger "Sõnavarandus" . Illustreerinud Simon Röthlisberger. Tõlkinud Piret Pääsuke. Kirjastus Pegasus

. Illustreerinud Simon Röthlisberger. Tõlkinud Piret Pääsuke. Kirjastus Pegasus Tiina Laanem "Seest siiruviiruline". Illustreerinud Tiiu Kitsik. Kirjastus Pegasus

Suurematele:

Jakob Martin Strid "Fantastiline Buss" . Tõlkinud Kai-Mai Aja. Kirjastus Varrak

. Tõlkinud Kai-Mai Aja. Kirjastus Varrak Ilmar Trull "Veidi veidrad veised" . Kirjastus Tammerraamat

. Kirjastus Tammerraamat Roberto Pérez-Franco "Elu" . Illustreerinud Margarita Cubino. Tõlkinud Liina Vahtrik ja István Ertl. Kirjastus Laupäev

. Illustreerinud Margarita Cubino. Tõlkinud Liina Vahtrik ja István Ertl. Kirjastus Laupäev Tuul Sepp, Jeffrey Carbillet "Kajakasaar. Merelinnu lugu" . Illustreerinud Mark Antonius Puhkan. Tartu Ülikooli Kirjastus

. Illustreerinud Mark Antonius Puhkan. Tartu Ülikooli Kirjastus Laura Ellen Anderson "Amelia Kihv ja Barbaarne ball" . Tõlkinud Hels Kure. Kirjastus Eesti Raamat

. Tõlkinud Hels Kure. Kirjastus Eesti Raamat Lev Grossman "Hõbenool" . Illustreerinud Tracy Nishimura Bishop. Tõlkinud Katrin Kern. Kirjastus Avita

. Illustreerinud Tracy Nishimura Bishop. Tõlkinud Katrin Kern. Kirjastus Avita Anti Saar "Kajakad" . Illustreerinud Anna Ring. Kirjastus Kolm Elu

. Illustreerinud Anna Ring. Kirjastus Kolm Elu Ester Urbala "Koolipõlgurid" . Illustreerinud Ulla Saar. Kirjastus Puänt

. Illustreerinud Ulla Saar. Kirjastus Puänt Rakel Helmsdal "Kui kõmiseb kõu" . Tõlkinud Andry Arro. Kirjastus Nordur.

. Tõlkinud Andry Arro. Kirjastus Nordur. Liina Hergauk "Rahvariiete pillerkaar" . Illustreerinud Kertu Sillaste. Herta Kirjastus

. Illustreerinud Kertu Sillaste. Herta Kirjastus Liis Sein "Lennart Meri. President". Illustreerinud Laura Verte. Herta Kirjastus

Hea Noorteraamat 2025

Noorematele:

Nadja Sumanen "Rambo" . Tõlkinud Kristiina Kass. Kirjastus Päike ja Pilv (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

. Tõlkinud Kristiina Kass. Kirjastus Päike ja Pilv (Lastekaitse Liidu noored soovitavad) Maarja Astover "Tiksoja" . Kirjastus Mäepealse (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

. Kirjastus Mäepealse (Lastekaitse Liidu noored soovitavad) Grethe Rõõm "Viimane" . Kirjastus Mugul

. Kirjastus Mugul Katja Brandis Woodwalkers "Caragi muundumine". Illustreerinud Claudia Carls. Tõlkinud Anne Arold. Kirjastus Felistella (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

Vanematele:

Kristi Jaanus "Emily ja Kätlyn ehk Raju reede" . Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

. Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad) Anne Muhonen "Kuue käepigistuse kaugusel" . Tõlkinud Lauri Juursoo. Kirjastus Elust Enesest

. Tõlkinud Lauri Juursoo. Kirjastus Elust Enesest Suzanne Collins "Lõikuspäeva päikesetõus" . Tõlkinud Evelin Schapel. Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

. Tõlkinud Evelin Schapel. Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad) E. Lockhart "Me läksime tülli" . Tõlkinud Eve Laur. Kirjastus Rahva Raamat

. Tõlkinud Eve Laur. Kirjastus Rahva Raamat Christopher Paolini "Murtagh" . Tõlkinud Marge Paal. Kirjastus Rahva Raamat

. Tõlkinud Marge Paal. Kirjastus Rahva Raamat Hugo Vaher "Nutivaba" . Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

. Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad) Kristi Piiper "Sul on 24 tundi aega". Kirjastus Tänapäev (Lastekaitse Liidu noored soovitavad)

Heade lasteraamatute nimekirja koostatakse Lastekaitse Liidu ja Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel alates aastast 2009. Nimekirjad on abiks õpetajatele, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele ja kindlasti ka lastele enestele kvaliteetse, huvitava ning köitva lugemisvara valimisel. Alates 2018. aastast hakati sarnaselt tunnustama ka häid noorteraamatuid.