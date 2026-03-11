X!

"Poiss ja papa" valiti maailma silmapaistvamate lasteraamatute nimekirja

Maineka Hans Christian Anderseni lasteraamatuauhinna žürii valis silmapaistvate lasteraamatute nimekirja Triinu Laane ja Anne Pikkovi raamatu "Poiss ja papa", mille andis välja kirjastus Päike ja Pilv.

2026. aasta Hans Christian Anderseni auhinna žürii on valinud tänavuste kandidaatide hulgast 21 silmapaistvat lasteraamatut, mida soovitatakse tõlkida eri keeltesse, et parim lastekirjandus jõuaks lasteni üle kogu maailma. Soovitusnimekirja kuulub ka Eesti autorite lasteraamat "Poiss ja papa", mille on kirjutanud Triinu Laan ja illustreerinud Anne Pikkov.

Žürii hinnangul on valitud teoste näol tegemist raamatutega, mis paistavad silma kõrge kunstilise taseme ja tugeva sõnumiga ning väärivad jõudmist laste lugemislauale ka teistes keeltes.

Žüriisse kuulusid eksperdid üle maailma, nende seas ka Eesti esindaja Mare Müürsepp.

