Bologna raamatumessil tähelepanu pälvinud Eesti illustratsiooninäitus jõuab ERM-i

Näitus "Lugude linn" uurib, millist elu elaksid raamatutegelased, kui nad kaante vahelt välja saaksid.

"Mõni neist ootab armastust või otsib inspiratsiooni, teine päevitab kujutletava päikese all või ajab taga tolmurulle, kolmas pole veel otsustanud, kas magada või tantsida. Üks on jänes, teine kilplane, kolmas kuulus helilooja," kirjeldas näituse kuraator Bianka Soe tegelasi, kes on raamatulehtedelt lugude linna lahti lastud.

Näitust eksponeeriti esmakordselt 2025. aasta kevadel Itaalias, kui Eesti oli Bologna lasteraamatumessi peakülaline. Soe sõnul sai näitus kevadel Itaalias sooja vastuvõtu osaliseks ning tal on hea meel, et viimaks on ka eesti publikul võimalik seda uudistada.

"Oli rõõm näha, et Eesti lastekirjandusest pärit tegelased äratasid Itaalias suurt huvi ja tekitasid positiivset vastukaja. See kinnitab, et meie illustraatorite looming on eriline ja mõjus ka rahvusvahelises kontekstis. Olen väga tänulik, et näitus jõuab nüüd ka Eesti publikuni," ütles kuraator.

"Lugude linn" jääb Eesti Rahva Muuseumi Hurda saali esisel alal avatuks 27. augustini.