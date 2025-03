Lastekirjanduse keskuse direktor: eesti lastekirjandus kõnetab maailma

Eesti programmis on rohkem kui 25 sündmust – üle 10 vestlusringi lastekirjanduse teemadel, kohtumisi Eesti autoritega ning mitmeid illustratsiooni- ja raamatunäituseid.

Kokku on Itaalias esindatud ligi saja Eesti autori ja illustraatori looming. Nende hulgas on nii tuntud ja hinnatud vanameistreid kui ka värskete raamatutega tippu tõusnud noori illustraatoreid.

Eesti on Bologna messil osalenud alates 2008. aastast. Võimalus peakülalisena laiale publikule omamaist lastekirjandust tutvustada avaneb Eestile tänavu esmakordselt.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone sõnas "Aktuaalses kaameras", et Bologna lasteraamatute messi peakülaliseks olemine on Eestile suur au.

"Me oleme seda teed peaagu 17 aastat sillutanud. See ei ole nii, et küsid ja uksed lähevad valla," rõhutas ta. "Selleks, siia tulla peab lastekirjandus küps olema, et seda maailmale esitada. Meie lastekirjandus on seda. Me kõnetame maailma, meil on põnev lastekirjandus, see on sisukas, meil on väga hea illustratsioon."

Messil osalemine avab ka Eesti kirjanikele ja illustraatoritele uusi uksi. "Kõige suurem rõõm on, kui illustraatorid tulevad ja ütlevad, et mu telefon piiksub kogu aeg ja minuga otsitakse kontakti. Selleks me oleme siia tulnud, et meie loomeinimesi maailma viia ja et meie lastekirjandus jõuaks tõlkesse."