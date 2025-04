Illustraator Anne Pikkov: Eesti lastekirjanikud usaldavad lapsi

Bologna lasteraamatute messil osalenud illustreerija Anne Pikkov rääkis "Vikerhommikus", et kuigi välismaistele kirjastajatele võib eesti illustratsioon esialgu pisut süngena tunduda, näitab see seda, et meie autorid usaldavad lapsi ja ei karda nendega tõsistest teemadest rääkida.

Möödunud nädalal toimus Itaalias Bologna lasteraamatute mess, mis on maailma suurim ja vanim lastekirjanduse sündmus. Sel aastal oli messi peakülaline Eesti. Bolognas kohal käinud illustreerija Anne Pikkov tõdes, et ta ei osanud oodata, et messi peakülaliseks olemine niivõrd võimas kogemus saab olema.

"See juhtub vaid kord elus, kui Eesti on selle valdkonna kõige olulisemas kohas kõige tähtsam. Ja siis sina selle riigi esindajana oled seal olemas ja see pakub inimestele tohutult huvi," kirjeldas ta. "Lätlased ja leedukad ütlesid täitsa ausalt välja, et me oleme nii kadedad teie peale, et teil tulevad riigi president ja kultuuriminister kohale, et avada Bologna messi Eesti kui peakülalise näitus. See näitab, et sellele riigile on raamatud ja eriti just lastekirjandus niivõrd oluline."

Muu hulgas käis messil kibe töö ja väliskirjastajatega kohtumine, et eesti lastekirjandus maailma viia. Küll aga rõhutas Pikkov, et lastekirjanduse maailmas võtavad asjad aega.

"Ei ole nii, et nähakse pilti ja homme tahetakse sellest raamat teha. See spetsialistide jaga autori ja raamatu vahel, mis lõpuks riiulis on, on väga pikk. See ei ole nii lihtne nagu tarbeeseme tootmine, kus pole vahet, mis turule see läheb, sest kõigil on hambaharja vaja. Raamat on nii kultuuriga seotud. Seal käib suur töö, et uut autorit uues riigis tutvustada," selgitas ta.

Messil välismaiste kirjastatega rääkides kuulis Pikkov, et esmapilgul paistab eesti illustratsioon neile pisut süngena. "Tõesti, kui me võrdleme näiteks Ameerikaga, kus raamatutes on alati kõik hästi ja kõik on väga värviline, siis meie raamatuid iseloomustab see, et meie autorid usaldavad Eesti last, nad ei räägi talle kõike ainult ilusates toonides ära, nad kaasvad ta meie igapäevaellu, kus on ju ka muresid. Seda väljendatakse nii tekstis kui ka pildis," rääkis illustraator.