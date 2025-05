Pildid: festivali Ma ei saa aru peanäitus on pühendatud tuntud kunstnike illustratsioonidele

Kui festivali Ma ei saa aru peanäitusele "Võileivad suve ja tuulega" sisse astuda, siis võib hetkeks tekkida segadus, kuhu teosed peidetud on. See kõneleb aga korraldajate sõnul sellest, et illustratsioon on ajalooliselt ka kunstimaastikul osalt peidus olnud, kunstnikud on teinud seda tellimustöödena ega pole pidanud seda samaväärseks oma nii-öelda päriskunstiga.

Seda motiivi proovis näituse kujundaja Sigrid Viir ka edasi anda. "Oluline kujunduselement on ka joon, kogu see oranž seinterägastik on tegelikult joon, see oli väga lihtne ühine asi, mis ma leidsin kõigi nende 19 väga eriilmelise kunstniku vahel," tõdes Viir.

Näituse kuraator Lilian Hiob kinnitas, et kuigi illustratsioon on väga lai teema ning lisaks raamatutele võib seda näha nii linnakommunikatsioonis kui ka veebis, siis nemad panid rõhku just tunnustatud kunstnike loodud teostele. "Kui tavaliselt illustratsioon saadab teksti ja tekst diktreerib väga palju, mida me pildi peal nägema peame, siis me tahtsime välja tuua illustratsioone, mis lisaks teksti toetamisele räägivad oma lugu," selgitas ta.

Tänavu tähistab Ma ei saa aru oma viiendat sünnipäeva ning peakorraldaja Bianka Soe usub, et festival jätkub ka järgmised viis aastat. Illustratsioon on tema sõnul heas mõttes kardinaalselt erinev teema mullusest moekunstist, aga see polnud ainus põhjus, miks selle teema kasuks otsustati.

"Tähistame ju Eestis raamatu-aastat ja Eesti oli ka Bologna lastekirjandusmessil aukülaline, tundus, et raamatud ja illustratsioon on nii või teisiti esil, lähme selle teemaga edasi, paneme mitu head asja kokku ja saame valdkonnas ka rohkem tähelepanu," rõhutas Soe ja mainis, et illustratsiooni puhul on väga paljust rääkida. "Tahtsimegi näidata, et tänasel hetkel on meie kaasaegne illustratsioon väga heas seisus."

Lisaks peanäitusele avatakse reedel Telliskivi loomelinnakus väligaleriis Müürilehele tehtud illustratsioonide väljapanek ja Ulla Saare kureeritud rahvusvaheline lasteraamatute illustratsioonide näitus. Festival Ma ei saa aru toimub 8. kuni 10. maini.

Näitus on avatud 20. juulini.