Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

"Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees" on lugu mehest, kes usub, et tema tõeline elu algab alles siis, kui ta riietub õigesti, räägib õigesti ja liigub õigetes ringkondades. Tema unistust kannustab müstiline daam, kes paneb südame kiiremini põksuma.

Härra Jourdain on kaasaegne unistaja, kes panustab enesearengusse, osaledes kursustel ja palgates eksperte, et saada täiuslikuks versiooniks iseendast. Tema ümber kogunevad aga inimesed, kes püüavad tema ambitsioonidest kasu lõigata. Lavastus tõstatab küsimuse, kui kaugele ollakse valmis minema iseenda kuvandi loomisel, et kuuluda niinimetatud kvaliteetinimeste hulka.

Lavastaja Maria Peterson sõnul tahame me kõik kuhugi kuuluda. "Me kõik tahame olla armastatud ja vajame tunnustust. See on oluline ja inimlik soov. Hea, kui oleme oma südamehäälega kooskõlas ja meid ümbritsev keskkond on hoidev ja siiras," rääkis Peterson ja lisas, et "Kvaliteetinimene ehk kodanlasest aadlimees" on lugu inimesest, kelle põletav soov kuuluda kõrgseltskonda muudab ta pimedaks iseenda ja teiste tegelike kavatsuste suhtes, tema staatusejanu teeb temast kergesti manipuleeritava mängukanni neile, kes oskavad tema ambitsiooni ära kasutada.

"See on lugu meie igapäevasest eluteatrist, kus igaüks mängib mingit osa – küsimus on, kas me märkame, millal meie identiteeti kujundavad turundus, meedia ja eksperdid ja kas nad ka tegelikult huvituvad sellest, mis meist selle tagajärjel alles jääb," sõnas Peterson.

Lavastuse tõlkija on Lauri Leesi. Kunstnik on Pille Jänes, kostüümikunstnik Maarja Naan, muusikaline kujundaja Eva Eensaar Tootsen, lauluõpetaja ja kontsertmeister Peeter Konovalov, valguskujundaja Laura Maria Mäits, klavessiinimängija Marge Loik, koreograaf Hanna Junti ning lavavõitluse seadnud Tanel Saar

Lavastuses mängivad Margaret Sarv, Merlin Kivi, Jaana Kena, Adeele Jaago, Aarne Soro, Jass Kalev Mäe, Alden Kirss, Tarvo Vridolin, Janek Vadi, Riho Kütsar ja Vallo Kirs ning külalistena TÜ VKA teatrikunsti 16. lennust Leonhard Sass Taalmaa, Saara Kaljujärv, Jens-Patrik Rand ja Jenss Lootus.