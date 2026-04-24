Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

25. aprillil esietendub Ugala teatri suures saalis komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees", prantsuse näitekirjaniku Molière'i teos jõuab Ugala teatri lavale Maria Petersoni (Theatrum) käe all.

"Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees" on lugu mehest, kes usub, et tema tõeline elu algab alles siis, kui ta riietub õigesti, räägib õigesti ja liigub õigetes ringkondades. Tema unistust kannustab müstiline daam, kes paneb südame kiiremini põksuma.

Härra Jourdain on kaasaegne unistaja, kes panustab enesearengusse, osaledes kursustel ja palgates eksperte, et saada täiuslikuks versiooniks iseendast. Tema ümber kogunevad aga inimesed, kes püüavad tema ambitsioonidest kasu lõigata. Lavastus tõstatab küsimuse, kui kaugele ollakse valmis minema iseenda kuvandi loomisel, et kuuluda niinimetatud kvaliteetinimeste hulka.

Lavastaja Maria Peterson sõnul tahame me kõik kuhugi kuuluda. "Me kõik tahame olla armastatud ja vajame tunnustust. See on oluline ja inimlik soov. Hea, kui oleme oma südamehäälega kooskõlas ja meid ümbritsev keskkond on hoidev ja siiras," rääkis Peterson ja lisas, et "Kvaliteetinimene ehk kodanlasest aadlimees" on lugu inimesest, kelle põletav soov kuuluda kõrgseltskonda muudab ta pimedaks iseenda ja teiste tegelike kavatsuste suhtes, tema staatusejanu teeb temast kergesti manipuleeritava mängukanni neile, kes oskavad tema ambitsiooni ära kasutada.

"See on lugu meie igapäevasest eluteatrist, kus igaüks mängib mingit osa – küsimus on, kas me märkame, millal meie identiteeti kujundavad turundus, meedia ja eksperdid ja kas nad ka tegelikult huvituvad sellest, mis meist selle tagajärjel alles jääb," sõnas Peterson.

Lavastuse tõlkija on Lauri Leesi. Kunstnik on Pille Jänes, kostüümikunstnik Maarja Naan, muusikaline kujundaja Eva Eensaar Tootsen, lauluõpetaja ja kontsertmeister Peeter Konovalov, valguskujundaja Laura Maria Mäits, klavessiinimängija Marge Loik,   koreograaf Hanna Junti ning lavavõitluse seadnud Tanel Saar

Lavastuses mängivad Margaret Sarv, Merlin Kivi, Jaana Kena, Adeele Jaago, Aarne Soro, Jass Kalev Mäe, Alden Kirss, Tarvo Vridolin, Janek Vadi, Riho Kütsar ja Vallo Kirs ning külalistena TÜ VKA teatrikunsti 16. lennust Leonhard Sass Taalmaa, Saara Kaljujärv, Jens-Patrik Rand ja Jenss Lootus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Psühho"

Värsked artiklid

18:52

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

15:53

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

15:22

13:40

Kadri Voorand avaldas albumi "Songs to Hold You"

13:10

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

12:06

Purga leidis pool miljonit laste õppekäikudeks kultuuriasutustesse

11:40

Sinijärve raamatusoovitused: Toomas Kall on üks kavalamaid sõnaseadjaid

10:08

Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

09:21

Taavi-Peeter Liiv avaldas albumi "Uuel tänaval"

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

13:10

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

23.04

Seattle'is tegutsevas KEXP raadiojaamas kõlab pidevalt ka Eesti muusika

23.04

Eestlaste koomiksiraamat valiti maailma 100 silmapaistvama pildiraamatu hulka

22.04

T1 keskuses suleti Cinamon kino

30.03

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

23.04

Doyle'i Sherlock Holmesi lood jõuavad tervikliku sarjana eesti keelde

21.04

Pärt Uusberg: mõtlesin paar kuud proovida ainult helilooja elu

15:29

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

