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Kuuldemängusarjaga "Isapuhkus" liituvad uued tegelased

Teater
Kuuldemängusari
Kuuldemängusari "Isapuhkus" Autor/allikas: Aleksandr Hussainov/ERR
Teater

Raadioteater rõõmustab ka sel suvel Vikerraadio kuulajaid kuuldemängusarjaga "Isapuhkus". Suviselt lennukas sari alustab uute osadega 6. juunil kell 10.40.

Möödunud suvel said kuulajad esmakordselt tuttavaks nelja lapse isa Markusega, kelle argistele ja kohati absurdsetele sekeldustele puhus Raadioteatris elu sisse Aarne Soro. Rolli ees pälvis Aarne Soro ka Raadioteatri näitlejapreemia.

Aasta hiljem on Markuse kõik neli last suuremaks kasvanud ja tekkinud on rohkem aega. Aga siis otsustab Markuse ema Saima kolida hooldekodusse, kus juhtub nii mõndagi, sest hooldekodu elanikud on tegusad, leidlikud ja täis elujõudu. Nii saab ka Markuse tühi aeg taas täidetud.

Markuse rollis jätkab Aarne Soro, ema Saima rollis kuuleb Kaie Mihkelsoni. Kaasa teevad veel Lii Tedre ja Paul Laasik ning kõrvalrollides mitmed teised.

"Isapuhkuse" uute osade autor on Gert Kiiler. Sarja on Raadioteatris lavastanud Urmas Vadi, helirežissöör on Külli Tüli ja toimetaja Pille-Riin Purje.

"Isapuhkus" on Vikerraadios eetris alates 6. juunist laupäeviti kell 10.40 ja kordusena kell 18.40. Kokku jõuab sel suvel kuulajateni kümme uut osa. Avahooaja leiab kuulamiseks Raadioteatri kodulehelt ja Eesti Raadio mobiilirakendusest.

Toimetaja: Annika Remmel

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