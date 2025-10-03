X!

Aarne Soro: võtsin nooremana kõike liiga isiklikult

Teater
Foto: Siim Lõvi /ERR
Teater

Kultuurisaates "OP" ütles näitleja Aarne Soro, et kui nooremana võttis ta kõike liiga südamesse, siis elukogemus on neid nurki silunud.

Aarne Soro ütles, et tema elus on nii palju armastust, et seda on isegi raske sõnadesse panna. "Väga hästi on antud, ma olen tõesti õnneseen," sõnas ta ja lisas, et ta on väga suur kallistaja. "Mõned kolleegid on isegi pahandanud, sest ma kallistan ja siis ka tõstan inimesi."

Seda ei ole Soro tajunud, et talle pakutaks ainult üht tüüpi rolle. "Olen väga erinevat laadi töid saanud, alguses tundus küll, et kipuvad olema komöödiad, mida pakutakse, aga nüüd läheb järjest kirevamaks ja ma olen väga rõõmus selle üle," kinnitas ta.

"Vanusega on minu puhul küll nii, et mul oli raskem noorena, praegu läheb kas tänu elukogemusele või õnnelikele juhustele nii, et mul on vaimselt ja füüsiliselt järjest parem," sõnas ta ja lisas, et nooremana oli ta ultrapõdeja. "Ma võtsin kõike liiga südamesse ja liiga isiklikult, aga kogemus on neid nurki silunud."

Huumori osas naudib Soro nii eneseirooniat kui ka absurdi. "Väga tore on, kui naljategij atagant paistab ka lugemus," ütles ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo