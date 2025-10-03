Aarne Soro: võtsin nooremana kõike liiga isiklikult

Kultuurisaates "OP" ütles näitleja Aarne Soro, et kui nooremana võttis ta kõike liiga südamesse, siis elukogemus on neid nurki silunud.

Aarne Soro ütles, et tema elus on nii palju armastust, et seda on isegi raske sõnadesse panna. "Väga hästi on antud, ma olen tõesti õnneseen," sõnas ta ja lisas, et ta on väga suur kallistaja. "Mõned kolleegid on isegi pahandanud, sest ma kallistan ja siis ka tõstan inimesi."

Seda ei ole Soro tajunud, et talle pakutaks ainult üht tüüpi rolle. "Olen väga erinevat laadi töid saanud, alguses tundus küll, et kipuvad olema komöödiad, mida pakutakse, aga nüüd läheb järjest kirevamaks ja ma olen väga rõõmus selle üle," kinnitas ta.

"Vanusega on minu puhul küll nii, et mul oli raskem noorena, praegu läheb kas tänu elukogemusele või õnnelikele juhustele nii, et mul on vaimselt ja füüsiliselt järjest parem," sõnas ta ja lisas, et nooremana oli ta ultrapõdeja. "Ma võtsin kõike liiga südamesse ja liiga isiklikult, aga kogemus on neid nurki silunud."

Huumori osas naudib Soro nii eneseirooniat kui ka absurdi. "Väga tore on, kui naljategij atagant paistab ka lugemus," ütles ta.