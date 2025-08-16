Galerii: lõppesid mängufilmi "Musta pori näkku" võtted

"Musta pori näkku" põhineb Mihkel Raua samanimelisel 2008. aasta menuromaanil. 17-aastane Mihkel asub oma bändiga alkoholist, armastusest ja muusikast laetud rajule teekonnale Tallinnast Lõuna-Eestisse, et astuda üles oma elu tähtsaimal muusikafestivalil. Selle teekonna käigus tuleb ette nii romantikat, pettumust ja absurdseid vahejuhtumeid kui ka lõbusaid nostalgiaseike.

Filmivõtted said alguse juulis ning lõppesid viimasel nädalavahetusel, kui filmiti üles kaklusstseenid diskomeeste ja punkarite vahel.

"Punkarite ja kurikuulsate vene ljuuberite massikakluse filmimisega sai läbi ka filmi võtteperiood. Võttegraafik oli ulmeliselt tihe ja tempo kiire, mis ei lasknud meil võtetel hetkekski rihma lõdvaks lasta – tõeline rokenroll. Mu enda jaoks oli see aeg järjekordseks lahedaks põikeks 80ndatesse koos toonaste veidruste ning ootamatustega. Olles ise kujunenud ja karastunud selles ajastus, saan ainult kiita noori filminäitlejaid, kes olid teinud oma kodutööd suurepäraselt ja tulid kaasa filmitegijate ulja nägemusega Mihkel Raua pöörasest noorusest," lausus režissöör Jaak Kilmi.

Filmi operaatori Elen Lotmani sõnul oli "Musta pori näkku" tegemine kui sõit ajamasinas, mis viis osalejad tagasi nii Eestimaa tolmustele kruusateedele kui ka Läti kultuurimajadesse, kus ajastu hõng ja lõhnad on tänaseni säilinud.

"See ei olnud traditsiooniline filmivõte, vaid teekond läbi mälu ja muusika – koos erakordse meeskonna, vapustavate noorte näitlejate ja rokkmuusika vaimuga, mis pani meid kõiki elama natuke metsikumalt ja vabamalt. Mul on siiralt hea meel, et suutsime kõigi tegijate ühise energia, kire ja aususe ekraanile püüda," lisas Lotman.

Filmi produtsent on Kristian Taska, kaasprodutsendid on Tanel Tatter, Veiko Esken, Janis Kalejs, Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid. Filmi operaator on Elen Lotman, kunstnikud Katrin Sipelgas ja Kristaps Kalsers, kostüümikunstnik Anu Lensment ja grimmikunstnik Gristina Pahmann. Stsenaristina panustas Martin Algus. Filmi levitab Hea Film.

Peaosades astuvad üles Timotheus Sammul (Mihkel Raud), Erik Hermaküla (Hendrik Sal-Saller), Erling Eding (Tarmo Kruusimäe a.k.a Kojamees), Carolyn Veensalu (Liisa) ja Rudolfs Apse (Ingvars).

Teistes rollides Carmen Mikiver, Nikolai Bentsler, Ago Anderson, Aarne Soro, Jaune Kimmel, Jane Napp, Simo Andre Kadastu, Kaarel Pogga, Mauri Liiv, Priit Pius, Riho Kütsar, Rain Tolk, Karin Rask ja Ott Aardam.

Jaak Kilmi "Musta pori näkku" jõuab kinodesse 16. oktoobril 2026.