X!

Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega

Teater
Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega
Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega Autor/allikas: Annika Vihmann
Teater

13. septembril toimunud hooaja avapeol jagati Ugala teatris kätte publikupreemiad ehk Kuldõunad möödunud hooaja parimatele.

Publik hääletas Ugala 105. hooaja parimaks meesnäitlejaks Aarne Soro, kes teenis preemia rollide eest lavastustes "Cosmopolitan" ja "Sünnipäevaküünlad". Tegu on Aarne Soro kümnenda publikupreemiaga.

Parima naisnäitleja Kuldõuna pälvis Klaudia Tiitsmaa samuti rolli eest Andres Noormetsa lavastuses "Sünnipäevaküünlad" ning Emma rolli eest lavastuses "Pikse jäljed". Klaudia Tiitsmaa pälvis preemia seitmendat korda.

Parimaks eelmise hooaja uuslavastuseks valis publik Andres Noormetsa lavastatud "Sünnipäevaküünlad".

Publik sai hääletada oma eelmise hooaja lemmikuid kolmes kategoorias ning selleks oli võimalus nii interneti teel kui ka teatrimajas kohapeal. Oma hääle andis ligi 600 teatrikülastajat.

Esmakordselt jagati Kuldõunte kõrval välja ka tunnuspreemiad headele koostööpartneritele ja toetajatele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Pärdi radadel

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Aivar Kulli ajalootund. Aino Pervik kui süvapsühholoog

12:17

Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega

10:57

Vaata uuesti: Urmas Vadi tutvustas Kirjandustänava festivalil oma näidendikogumikku

10:00

Helen Sildna: ​kärpimismentaliteet ei tohi ohustada nende arengut, kes loovad meie edulugu

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

13.09

Galerii: Tallinnas toimus üheksas Kirjandustänava festival

13.09

Galerii: loodusmuuseumis avati juba 63. korda seenenäitus

13.09

Galerii: Tallinnas esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Orenda"

13.09

Kris Lemsalu: olen iseenda taies, minu ja mu kunsti vahel piiri ei ole

12.09

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

13.09

Galerii: Tallinnas toimus üheksas Kirjandustänava festival

12.09

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

10:00

Helen Sildna: ​kärpimismentaliteet ei tohi ohustada nende arengut, kes loovad meie edulugu

13.09

Kris Lemsalu: olen iseenda taies, minu ja mu kunsti vahel piiri ei ole

12.09

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

12.09

Südalinna teatri loominguline juht: otsuseid ei saa teha ainult tuntuse põhjal

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

12.09

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo