Ugala teatris pärjati publiku lemmikud Kuldõuntega

Publik hääletas Ugala 105. hooaja parimaks meesnäitlejaks Aarne Soro, kes teenis preemia rollide eest lavastustes "Cosmopolitan" ja "Sünnipäevaküünlad". Tegu on Aarne Soro kümnenda publikupreemiaga.

Parima naisnäitleja Kuldõuna pälvis Klaudia Tiitsmaa samuti rolli eest Andres Noormetsa lavastuses "Sünnipäevaküünlad" ning Emma rolli eest lavastuses "Pikse jäljed". Klaudia Tiitsmaa pälvis preemia seitmendat korda.

Parimaks eelmise hooaja uuslavastuseks valis publik Andres Noormetsa lavastatud "Sünnipäevaküünlad".

Publik sai hääletada oma eelmise hooaja lemmikuid kolmes kategoorias ning selleks oli võimalus nii interneti teel kui ka teatrimajas kohapeal. Oma hääle andis ligi 600 teatrikülastajat.

Esmakordselt jagati Kuldõunte kõrval välja ka tunnuspreemiad headele koostööpartneritele ja toetajatele.