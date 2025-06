Raadioteatris esietendub suvine kuuldemängusari "Isapuhkus"

Kuuldemängusarja autorite Katariina Libe ja Indrek Koffi tekstidel põhineva elulise loo peategelane on nelja lapse isa Markus, kes on jõudnud oma elus teelahkmele. Kümneosaline sari saadab Markust argistes situatsioonides, mis kohati võivad kanduda absurdi, aga pakuvad kindlasti kuulajatele äratundmishetki.

"Isapuhkuse" on Raadioteatris lavastanud Urmas Vadi, kelle sõnul võiks suvine sari olla paljudele hea kaaslane. "Loodetavasti on see vaimukas, kerge ning eluline kuulamine kõigile neile, kes on ise lapsevanemad ja tundnud rõõmu oma lastest ning samas veidi mattunud igapäevase logistika alla," sõnas Vadi.

Isa rollis kuuleb Aarne Soro, teistes osades astuvad üles Tiina Tauraite, Indrek Taalmaa, Külli Teetamm, Jaan Pehk, Liina Tennosaar, Raivo E. Tamm, Merca, Viire Valdma, Laura Võigemast ja Anneli Rahkema.

Sarja helirežissöör on Külli Tüli, toimetaja Pille-Riin Purje ja produtsent Tiina Vilu.

Kuuldemängusari "Isapuhkus" kõlab Vikerraadios 7. juunist 9. augustini laupäeviti kell 10.40 ja 18.40.