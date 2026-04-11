Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro Autor/allikas: Annika Vihmann
Raadioteater tunnustas 2025. aasta näitlejapreemiaga Aarne Soro, kes säras isa Markuse rollis kuuldemängusarja "Isapuhkus".

Raadioteatri toimetus tõstab esile Aarne Soro isikupärast huumoritunnetust ja erilist absurdinärvi. Tema häälevarjundid ja reaktsioonid muudavad kuitahes kohmetu või kentsaka olukorra usutavaks, nukkernaljakaks ja kergelt nihestatuks.

Aarne Soro Autor/allikas: Olev Kenk

Näitlejapreemia pälvis Aarne Soro heasoovliku, humoorika ja peene argiabsurditajuga peategelase rolli eest kuuldemängusarjas "Isapuhkus" (autorid Katariina Libe ja Indrek Koff, režissöör Urmas Vadi). 2025. aastal Raadioteatris valminud sarjas kehastas Soro teelahkmele jõudnud Markust, elukutselt nelja lapse isa. 10-osalisele sarjale "Isapuhkus" on oodata järge juba sel suvel.  

Raadioteater tõstab näitlejapreemiaga esile ka Aarne Soro osatäitmist Martin Alguse ja Andres Noormetsa kuuldemängus "Lõvi" (2021). Pöördelisi hetki täis kuuldemäng läheb käima, kui saatuse poolt muserdatud ökonomist Valter Saarniit (Aarne Soro) kohtub oma elutoas lõviga. Sündmus on nii võimas, et šokist võrsub lootusrikkus ja vabanemistunne.

Näitlejapreemia anti Aarne Sorole üle 10. aprilli õhtul Ugala teatris, kuhu publik oli kogunenud vaatama etendust "Superstaar".

Raadioteatri näitlejapreemia anti esmakordselt välja 24. veebruaril 1998, kui Raadioteater tähistas 70. sünnipäeva. Esimene laureaat oli Aarne Üksküla. Näitlejapreemia antakse möödunud hooaja parima osatäitmise eest kuuldemängus või järjejutu lugemise eest. Preemia eesmärk on jäädvustada kuuldemängude pikka traditsiooni eesti kultuuris ja väärtustada avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios.

Senised laureaadid: Aarne Üksküla, Kalju Orro, Helene Vannari, Rein Oja, Jan Uuspõld, Ines Aru, Liina  Olmaru, Tarmo Tagamets, Üllar Saaremäe, Arvo Kukumägi, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Andrus Vaarik, Tõnu Oja, Kaie Mihkelson, Hans Kaldoja, Liivika Hanstin, Ines Aru, Tambet Tuisk, Andres Raag,  Ursula Ratasepp, Märt Avandi, Piret Laurimaa, Peeter Tammearu, Terje Pennie, Anu Lamp ja Leino Rei. 

Raadioteatri näitlejapreemia laureaat avalikustatakse traditsiooniliselt Raadioteatri rajaja Felix Moori (1903-1955) sünniaastapäeva, 12. aprilli paiku, mida Raadioteater tähistab sümboolselt ka enda sünnipäevana.

Raadioteatri 98. sünnipäeva eelõhtul, 11. aprillil kell 19.05 esietendub Vikerraadios Tiit Palu uus kuuldemäng "Rooma maraton". Andres Mähari esituses jõuab kuulajateni humoorikas lugu sellest, mida mõtleb, kogeb ja tunneb üks mees, kui ta läbib joostes Rooma maratoni 42 kilomeetrit.

Toimetaja: Kaspar Viilup

14:36

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

11:50

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

11:34

Pildid: EKKM-is avati Köler Prize'i nominentide näitus

10:03

Arved Viirelaidi nimelise kirjandusauhinna pälvis Lilli Luuk

09:53

Hääl kõige nõrgemale. Intervjuu "Hind Rajabi hääle" režissööri Kaouther Ben Haniaga

09:11

10.04

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

10.04

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

10.04

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

10.04

Arvustus. Eesti oma PinkPantheress sulatab kokku julgelt isepäise hüpertantsupopi monumendi

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

09:11

10.04

Galerii: kunstnike liidu kevadnäituse publikupreemia võitis Mauri Gross

10.04

Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid

11:50

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks Uuendatud

10.04

Suri hiphopkultuuri üks teerajajaid Afrika Bambaata

10.04

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

10.04

Ülekanne lõppenud: TMW noortefestivali vestlus "AI tuli appi ja nüüd on appi-appi!"

09.04

Noorarhitektid: linnahall vajab visioonide asemel järjepidevat tegutsemist

10.04

Muuseumid üle Eesti kutsuvad aeglase kunsti päeval aega maha võtma

