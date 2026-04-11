Raadioteatri toimetus tõstab esile Aarne Soro isikupärast huumoritunnetust ja erilist absurdinärvi. Tema häälevarjundid ja reaktsioonid muudavad kuitahes kohmetu või kentsaka olukorra usutavaks, nukkernaljakaks ja kergelt nihestatuks.

Aarne Soro Autor/allikas: Olev Kenk

Näitlejapreemia pälvis Aarne Soro heasoovliku, humoorika ja peene argiabsurditajuga peategelase rolli eest kuuldemängusarjas "Isapuhkus" (autorid Katariina Libe ja Indrek Koff, režissöör Urmas Vadi). 2025. aastal Raadioteatris valminud sarjas kehastas Soro teelahkmele jõudnud Markust, elukutselt nelja lapse isa. 10-osalisele sarjale "Isapuhkus" on oodata järge juba sel suvel.

Raadioteater tõstab näitlejapreemiaga esile ka Aarne Soro osatäitmist Martin Alguse ja Andres Noormetsa kuuldemängus "Lõvi" (2021). Pöördelisi hetki täis kuuldemäng läheb käima, kui saatuse poolt muserdatud ökonomist Valter Saarniit (Aarne Soro) kohtub oma elutoas lõviga. Sündmus on nii võimas, et šokist võrsub lootusrikkus ja vabanemistunne.

Näitlejapreemia anti Aarne Sorole üle 10. aprilli õhtul Ugala teatris, kuhu publik oli kogunenud vaatama etendust "Superstaar".

Raadioteater tunnustas näitlejapreemiaga Aarne Soro Autor/allikas: Annika Vihmann

Raadioteatri näitlejapreemia anti esmakordselt välja 24. veebruaril 1998, kui Raadioteater tähistas 70. sünnipäeva. Esimene laureaat oli Aarne Üksküla. Näitlejapreemia antakse möödunud hooaja parima osatäitmise eest kuuldemängus või järjejutu lugemise eest. Preemia eesmärk on jäädvustada kuuldemängude pikka traditsiooni eesti kultuuris ja väärtustada avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios.

Senised laureaadid: Aarne Üksküla, Kalju Orro, Helene Vannari, Rein Oja, Jan Uuspõld, Ines Aru, Liina Olmaru, Tarmo Tagamets, Üllar Saaremäe, Arvo Kukumägi, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Andrus Vaarik, Tõnu Oja, Kaie Mihkelson, Hans Kaldoja, Liivika Hanstin, Ines Aru, Tambet Tuisk, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Märt Avandi, Piret Laurimaa, Peeter Tammearu, Terje Pennie, Anu Lamp ja Leino Rei.

Raadioteatri näitlejapreemia laureaat avalikustatakse traditsiooniliselt Raadioteatri rajaja Felix Moori (1903-1955) sünniaastapäeva, 12. aprilli paiku, mida Raadioteater tähistab sümboolselt ka enda sünnipäevana.

Raadioteatri 98. sünnipäeva eelõhtul, 11. aprillil kell 19.05 esietendub Vikerraadios Tiit Palu uus kuuldemäng "Rooma maraton". Andres Mähari esituses jõuab kuulajateni humoorikas lugu sellest, mida mõtleb, kogeb ja tunneb üks mees, kui ta läbib joostes Rooma maratoni 42 kilomeetrit.