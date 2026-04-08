Raadioteatris esietendub kuuldemäng "Rooma maraton"

Lavastaja Tiit Palu on isiklike kogemuste pinnalt kirjutanud ja Raadioteatris lavastanud uhiuue kuuldemängu "Rooma maraton", milles jookseb ja näitleb Andres Mähar. Esietendus on Vikerraadio eetris sel laupäeval kell 19.05.

Kuuldemäng "Rooma maraton" kirjeldab humoorikas võtmes ühe tavalise eesti mehe Kristo kogemusi Rooma maratonil: kuidas ta sinna jõuab, kuidas läbib need 42 kilomeetrit, mida mõtleb, kogeb ja tunneb maratoni erinevatel etappidel...

Autor ja lavastaja Tiit Palu on staažikas maratonijooksja ja kirjutanud kuuldemängu sisse oma kogemused. Lavastaja sõnul on teekond esietenduseni olnud pikk, sest esmakordselt pakkus ta idee Raadioteatrile välja juba kuus-seitse aastat tagasi, enne koroonapandeemiat.

"Plaan oli Rooma maraton läbi joosta, aga asi veidi viibis, peamiselt seetõttu, et võistlus jäi kaks-kolm aastat lihtsalt ära. Kolm aastat tagasi tegin lõpuks mõtte teoks, jooksin Rooma maratoni, salvestades samal ajal taustahelisid ja maratoni jooksul pähe tulnud mõtteid diktofoni. Salvestatud neljatunnisel materjalil põhineb suuresti ka valminud lavastus," kirjeldas Tiit Palu loomingulist protsessi.

Kuuldemäng "Rooma Maraton" salvestus, näitleja Andres Mähar ja autor lavastaja Tiit Palu. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kristo rollis on näitleja Andres Mähar, kes on kirgliku spordimehena viimastel aastatel samuti jooksmisega tegelenud. Kõige muu kõrval käisid lavastaja ja näitleja sügisel Tartu dendropargis erinevaid taustahelisid, hingamisi ja samme salvestamas, mis on lavastuses ka kuulda.

Andres Mähari esitatud loos kuuleb jooksumehe mõtteid ja dialoogi oma kehaga, sest pika jooksu ajal võib juhtuda erinevaid ja ka imelikke asju. Näiteks tabab minategelast Kristot maratoonarite hirm, jooksjate "haamer", mis tavaliselt juhtub kolmekümnenda kilomeetri paiku. Autori sõnul on tegu siiski positiivse ja humoorika looga inimesest, kes on võtnud endale eesmärgi ja teostab selle.

Kuuldemäng "Rooma maraton" esietendub Vikerraadios laupäeval, 11. aprill kell 19.05. Klassikaraadio toob kuuldemängu kuulajateni pühapäeval, 19. aprillil kell 15.05.

Autor ja lavastaja Tiit Palu. Kristo rollis Andres Mähar. Helirežissöör Külli Tüli.

Esietendus on pühendatud Raadioteatri 98. sünnipäevale, mida traditsiooniliselt tähistatakse 12. aprillil, Raadioteatri rajaja Felix Moori (1903–1955) sünniaastapäeval.