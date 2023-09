Katrin Pärn: heas lastelavastuses ei alahinnata lapsi

Peaosatäitja Merle Jalakase jaoks oli lugu heasüdamlikust nõiast talle nooruspõlves väga tähtis. Täiskasvanuna on aga Kunksmoor justkui iseenesest näitleja ellu taas kippunud. Näiteks naudib ta maal olemist, taimetarkuste omandamist ja tee keetmist. "Ja siis ma ootan, et sõbrad tuleksid külla ja ma saaksin neile pakkuda rohtu ja lohutust."

Kunksmoori ära armuvat kapten Trummi mängib Jaan Willem Sibul. "Huvitav on see, et see kirjutati ju 1960-ndatel aastatel, kus roheliikumist ei olnud üldse olemas," märkis Sibul, et looduse ja ümbruskonna hoidmise vajadus on inimestes kogu aeg olemas olnud.

Ühelt poolt on lavastuses lahtirulluv lugu looduse avarusest ja linna kammitsaist, aga ka enesekaotamisest ja -leidmisest ning tülitsemisest ja leppimisest.

"See on ka hästi tähtis, et kui sa midagi valesti teed ja sellest lõpuks aru saad, siis palu andeks," rääkis Jalakas kapten Trummist, kes lavastuses Kunksmoore peale solvub.

Lavastajad Katrin Pärn ja Janek Savolainen nentisid, et tegemist on koguperelavastusega, kus teatrivaatajale ülemist vanusepiiri pole seatud.

"Ma ise mõtlen, et hea lastelavastus on selline, kus lapsi ei ole alahinnatud. Ja hea lavastus on ka selline, kus lapsevanem või õpetaja ei pea igavlema," lausus Pärn.

"Lastele on tegelikult ühelt poolt kerge, teiselt poolt raske mängida, sest lapsed ei ole silmakirjalikud," ütles Sibul. "Nad ei ole veel valetamist ära õppinud ja viisakusest nad mitte kunagi ei plaksuta."