Janno Jürgensi psühholoogiline põnevik jõuab kinodesse novembris

Novembris jõuab kinodesse režissöör Janno Jürgensi teine täispikk mängufilm "Mind ei ole sinuta", mis uurib peresuhete keerulist labürinti.

Filmiloo fookuses kaks võõrandunud õde, üks saatuslik tragöödia ja saladus, mis muudab kõik.

"Mind huvitab emotsioonide äärmuslikus: mis juhtub inimesega ekstreemses olukorras ja kui kaugele ollakse võimelised minema oma eesmärkide nimel," rääkis režissöör. "Kahe väga lähedase inimese side pannakse keerulisel moel proovile ja jääb vaid loota, et neil on lootust."

Filmi peategelase Eva Kolditsa sõnul lasi filmi autor Janno Jürgens näitlejal rahulikult ära käia oma teekonna, mille kaudu jõuti pildini, mida režissöör näha soovis.

"Koostöö temaga oli turvaliselt ebaturvaline, nagu üks loomeprotsess võiks olla. Kahelda, katsetada, olla milleski juureni kindel ning lasta see järgmisel hetkel välja juurida," lausus ta.

Filmi peaosades astuvad ülesse Eva Koldits ja Mari Abel ning kõrvalosades Katariina Unt ja Andres Mähar. Filmi režissöör ja stsenarist on Janno Jürgens, kaasstsenarist Anti Naulainen. Loovmeeskonda kuulusid operaator Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Eve Valme, helilooja Maarja Nuut. Filmi produtseerisid Marju Lepp ning Manfred Vainokivi ning tootis Filmivabrik. Levitaja on ACME Film.