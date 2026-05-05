X!

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

Film
„Mind ei ole sinust eraldi“
„Mind ei ole sinust eraldi“ Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Prantsuse rahvusvaheline müügiagent Loco Films, kelle portfooliosse kuulub ka äsja Oscariga pärjatud dokumentaalfilm "Härra Eikeegi Putini vastu", alustab režissöör Janno Jürgensi uue täispika mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" rahvusvahelist levitamist.

"Loco Filmsi kaasamine on meie jaoks oluline samm filmi rahvusvahelisel teekonnal. Nende kogemus autorikino positsioneerimisel ja tugevad sidemed festivalide ning levitajatega annavad lootust, et "Mind ei ole sinust eraldi" leiab oma publiku ka väljaspool Eestit. Rahvusvahelise müügiagendi liitumine selles etapis annab filmile täiesti uue mõõtme ning kinnitab, et tegemist on looga, millel on kõlapinda ka väljaspool meie regiooni," ütles produtsent Marju Lepp.

"Mind ei ole sinust eraldi" on psühholoogiline põnevik kahest võõrandunud õest, kelle elu pöörab pea peale traagiline sündmus, mis seob nad teineteisega tugevamalt, kui nad oleksid osanud iialgi ette kujutada. Filmis astuvad üles Eva Koldits, Mari Abel, Katariina Unt, Andres Mähar jt.

Filmi režissöör on Janno Jürgens ning stsenaariumi autorid Anti Naulainen ja Janno Jürgens. Operaator on Erik Põllumaa. Kunstnik on Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik Eve Valme ja helilooja Maarja Nuut. Filmi produtsendid on Marju Lepp ja Manfred Vainokivi (Filmivabrik).

Filmi esilinastus Eestis on kavandatud 2026. aasta lõppu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:40

"Ooperifantoomiga" jõudis Eestisse 15 merekonteinerit ja 100-pealine meeskond

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

14:45

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

12:51

Suvehooaeg toob Fotografiskasse kaks grupinäitust

10:29

Arvustus. Nägime, aga ei kuulnud. Mis seal autos veel on?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.05

Margit Mutso: keskkonnaamet tõrjub inimesed loodusest eemale

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

09:22

Galerii: Met Gala keskendus moe ja kunsti suhtele

04.05

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

10:29

Arvustus. Nägime, aga ei kuulnud. Mis seal autos veel on?

04.05

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

04.05

Teet Kask ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

04.05

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo