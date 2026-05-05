Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

Prantsuse rahvusvaheline müügiagent Loco Films, kelle portfooliosse kuulub ka äsja Oscariga pärjatud dokumentaalfilm "Härra Eikeegi Putini vastu", alustab režissöör Janno Jürgensi uue täispika mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" rahvusvahelist levitamist.

"Loco Filmsi kaasamine on meie jaoks oluline samm filmi rahvusvahelisel teekonnal. Nende kogemus autorikino positsioneerimisel ja tugevad sidemed festivalide ning levitajatega annavad lootust, et "Mind ei ole sinust eraldi" leiab oma publiku ka väljaspool Eestit. Rahvusvahelise müügiagendi liitumine selles etapis annab filmile täiesti uue mõõtme ning kinnitab, et tegemist on looga, millel on kõlapinda ka väljaspool meie regiooni," ütles produtsent Marju Lepp.

"Mind ei ole sinust eraldi" on psühholoogiline põnevik kahest võõrandunud õest, kelle elu pöörab pea peale traagiline sündmus, mis seob nad teineteisega tugevamalt, kui nad oleksid osanud iialgi ette kujutada. Filmis astuvad üles Eva Koldits, Mari Abel, Katariina Unt, Andres Mähar jt.

Filmi režissöör on Janno Jürgens ning stsenaariumi autorid Anti Naulainen ja Janno Jürgens. Operaator on Erik Põllumaa. Kunstnik on Matis Mäesalu ja kostüümikunstnik Eve Valme ja helilooja Maarja Nuut. Filmi produtsendid on Marju Lepp ja Manfred Vainokivi (Filmivabrik).

Filmi esilinastus Eestis on kavandatud 2026. aasta lõppu.