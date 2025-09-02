Galerii: Lõppesid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

Möödunud nädalal lõppesid Janno Jürgensi teise täispika mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted. Film jõuab kinodesse 2026. aasta teises pooles.

"Mind ei ole sinust eraldi" on lugu kahest lahku kasvanud õest, kelle elu pöörab pea peale traagiline sündmus, mis seob neid ühte tihedamalt, kui nad arvata oskaks.

Režissöör on psühholoogilise põneviku lugu pikalt endas kandnud. "Olime endale püstitanud väga keerulisi ülesandeid. Tundisin pidevalt, et iga võttepäev, iga proov ja moment oli väljakutse ja turvatsoonist välja astumine. Kuid just tänu sellele oli ka iga võttepäev väga erutav, põnev, sest koguaeg oli õppimise ja arenemise võimalus," rääkis ta.

Uue mängufilmi peaosades astuvad ülesse Mari Abel ja Eva Koldits ning kõrvalosades Katariina Unt ja Andres Mähar.

"Eva, Mari, Katariina ja Andresega koostöö oli minu jaoks esmakordne, aga kõik sujus väga hästi," lisas Jürgens. "Mulle tundus, et me olime kohe algusest ühel lainel, kus kõigil oli ühine soov kaevuda väga sügavale inimese sisemaailma. See idee kandis meid võtete lõpuni. Tundsin, et tahtsime filmi ühtemoodi teha ning meid paelus sarnane arusaam kinokunstist."

Filmi "Mind ei ole sinust eraldi" režissöör on Janno Jürgens ("Rain"), stsenaariumi kirjutasid Janno Jürgens ja Anti Naulainen. Filmi toodab Filmivabrik ja levitab ACME Film. Film linastub kinodes 2026. aasta teises pooles.