Hiiumaa kirjandusaasta algas pühendusega Paul-Eerik Rummole

Hiiumaal algas kirjanduse teema-aasta ning avanädal on pühendatud kolmapäeval 80. sünnipäeva tähistavale luuletajale ja kirjanik Paul-Eerik Rummole, kelle jaoks oli see suur üllatus.

Hiiumaa raamatukogudes kestab Paul-Eerik Rummo nädal, mil loetakse ette tema loomingut ning üleval on temale pühendatud väljapanekud.

Lisaks Rummole tõstetakse kirjanduse aastal esile ka teisi Hiiumaaga seotud kirjanikke, nagu Ave Alavainu, Tõnu Õnnepalu ja paljud teised.

Juubilar Paul-Eerik Rummo sõnul oli teade, et Hiiumaa kirjandusaasta algus talle pühendatud on, suur üllatus. Oma loomingu tähtsuse hindamise jätab ta teistele.

"Eks ta ole laias laastus tõesti erisugused asjad, aga eks nad ole kõik mingil moel südamest tulnud või lihtsalt nagu öeldakse – olen laulnud nagu torust on tulnud – ja sellepärast ei oska ühtegi asja teisele eelistada. On nagu on ja las teised inimesed, kui viitsivad, arutavad, mis on mis," sõnas Rummo "Aktuaalsele kaamerale".

Kirjanduse aasta on esimene terves reas Hiiumaa kultuuri esile tõstvatest teema-aastatest. Järgmisel aastal on fookuses muusika ning ülejärgmisel Hiiumaaga seotud kunst.

Tartus algab neljapäeval aga Paul-Eerik Rummo loomingule pühendatud konverents, kus esitletakse muu hulgas ka uut valikkogu "Väljavõtteid", mille on koostanud Aare Pilv. Ühtlasi avatakse Eesti Kirjandusmuuseumi vastremonditud saalis arhiivinäitus Rummo käsikirjadest, raamatutest ja tõlgetest.

"See on väike ülevaatenäitus materjalidest, mis kirjandusmuuseumis Paul-Eerik Rummost on," selgitas muuseumi juht Tõnis Lukas.

"Ta on ise meile andnud erinevaid käsikirju, kirjavahetust, dramaturgiat umbes 200 säiliku jagu, aga muidugi on raamatukogus suur osa tema materjale, nii tõlkeid, originaalloomingut kui ka luulekogusid," kirjeldas ta.