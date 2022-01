Galerii: Kirjandusmuuseumis avati Paul-Eerik Rummo raamatu- ja arhiivinäitus

20. jaanuarist on Eesti kirjandusmuuseumis avatud kirjanik Paul-Eerik Rummo 80. sünnipäeva puhul näitus "Riiulil avarused", mis tutvutab autori loomingut alates tema luuledebüüdist 1957. aastal kuni värske valikkoguni "Väljavõtteid".

Näitusel on välja pandud autori luulekogud, näidendid, lasteraamatud, teoseid tema luule tõlgetega ning luuleraamatuid, mida Paul-Eerik Rummo on tõlkinud või koostanud. Lisaks on näitusel Paul-Eerik Rummo fotod ja portreed, samuti tema kirjad Hellar Grabbile ja Ivar Ivaskile. Näha saab ka pühendustega teoseid Betti Alverile ning Mati Undile.

Näituse kuraatorid on Marin Laak ja Ave Pill, digitaalne teostus Marju Mikkel. Väljapanek jääb avatuks kuni 20. veebruarini.