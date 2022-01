Veidemann: noor põlvkond võiks alustada tutvust Rummoga luulekogust "Saatja aadress"

Luuletaja Paul-Eerik Rummo tähistas 19. jaanuaril oma 80. sünnipäeva. Kirjandusteadlane Rein Veidemann mainis kultuurisaates "OP", et Rummo on tema kõrval iga päev, sest tema töölaua kohal on Kaljo Põllu portree Paul-Eerik Rummost.

Veidemann loodab väga, et ka Paul-Eerik Rummo on ise sellega rahul, et kogu Eesti rahvas teab tema kirjutatud lugusid filmile "Viimne reliikvia". "Laulude kaudu ju tegelikult suur luule elab omakorda ja Rummo teistelegi tekstidele on kirjutatud laule."

"Rummo on minu kõrval kogu aeg, minu töötoas kirjutuslaua kohal paremat kätt seinal," selgitas ta ja lisas, et sinna seinale jõudis Rummo 1973. aastal. "Minule kinkis Paul-Eerik Rummo mezzotinto tehnikas tehtud portree Kaljo Põllu," sõnas Veidemann ja kinnitas, et see portree on väga sümboolne. "Põllu on tabanud just seda, mida ma kogu aeg Rummo luules märkan, nimelt selles portrees on ta seljaga vastu ristpalkidest talumaja, seal on ta nagu Jeesus Kristus, kes vaatab tühjusesse, aga sealt hõikab talle vastu lootus."

Kirjandusteadlase arvates võiks tänapäeva noor põlvkond alustada tutvust Paul-Eerik Rummoga luulekogust "Saatja aadress". "Sealt liikuda paatoslikuma Rummo poole, ka mängulise Rummo leiab üles, aga mul ei ole selles mõttes hoolt, see noor põlvkond, kes tema luulega kohtub, kohtub sellega juba koolis, ta on meie krestomaatiline kirjanik, klassik, ning ükski koolikursus ei pääse temast üle ega ümber."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 20. jaanuaril kell 20.00.