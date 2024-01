Edetabel. 2023. aastal laenutati raamatukogust enim lastekirjandust

Eesti Rahvusraamatukogu koostatud 2023. aasta paberraamatute laenutuste edetabelisse mahtus nii mitmekülgses žanrivalikus proosat kui ka jutustusi, aga kõige rohkem on edetabel Eesti lastekirjanduse nägu. "See teeb rõõmu, et lapsed loevad ja eelistavad lugeda trükiraamatuid," märkis Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja Katre Riisalu.

Eestis tegutseb 2024. aasta alguse seisuga 893 raamatukogu ja nende hulgas on kõige rohkem kohalikele omavalitsustele kuuluvaid rahvaraamatukogusid. Lisaks tugevale üle-eestilisele rahvaraamatukogude võrgustikule tegutsevad ligi 900 raamatukogu hulgas kooliraamatukogud ja teadus –ja erialaraamatukogud.

Kuna raamatute laenutuste edetabeli kokkupanemine käis 2023. aasta andmete kohta uue valimi järgi, võib laenutuste tulemus üllatada lastekirjanduse rohkuse poolest. Kui varem peegeldati laenutuste tulemusi rahvaraamatukogude laenutusi, siis terviklikuma tulemuse saamiseks lugemiseelistuste kohta valmis edetabel rahva-, kooli ning eriala- ja teadusraamatukogudelt saadud andmete põhjal.

Seljataha jäänud lugemisaasta kergitas enimnõutud teoseks "Kalevipoeg: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud", mida jõuti erinevatest raamatukogudest laenutada 7392 korral. Esiteose järele asus 7377 laenutuskorraga Eero Epneri elulooraamat "Lembit Ulfsak". Läbi aastate laenutustopis püsinud "Rehepapp ehk November" sai kirja 6842 laenutuskorda.

Esimesed üleriigilised e-raamatute ja audioraamatute edetabelid

Paberraamatute laenutuste topi kõrval selgusid kahe laenutuskeskkonna andmete pealt ka populaarsemad teosed e-raamatute ja audioraamatute kategoorias. E-raamatute laenutuse pingerea esikolmiku moodustavad tõlke- ja aimekirjanduse teosed. Kõige meelsamini võeti lugemiseks kolmel eelneval aastal tõlkekirjanduse laenutushitiks saanud Delia Owensi teost "Kus laulavad langustid". Teisele kohale jõudis Kristi Saare teos "Kuidas alustada investeerimisega", mille järel võttis auväärse kolmanda koha kogu maailmas edukas Colleen Hoover "Ei iial enam".

Kui paberraamatute kategoorias sai esimese koha teos üle 7000 laenutuse, siis e-raamatu loetuim laenutusteos kogus laenutuskeskkondades MIRKO ja ELLU kokku 637 kasutust.

Audioraamatute laenutuste pingereas jõudis esikohale Kene Verniku "Hea une teejuht", mida võeti lugemiseks 428 korral. Vaid paar laenutuskorda vähem – 426 sai Nita Prose "Toateenija" ja Jey Shetty "Mõtle nagu munk : Treeni oma meelt rahu ja sihikindluse" mängis 399 audioraamatu laenutaja seadmes. Audioraamatute edetabel koostati OverDrive ja MIRKO laenutuskeskkondade andmete põhjal.

20 enim laenutatud raamatut – kõik raamatukogud:

1. Eno Raud "Kalevipoeg : Friedrich Reinhold Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud" – 7392

2. Eero Epner "Lembit Ulfsak" – 7377

3. Andrus Kivirähk "Rehepapp ehk November" – 6842

4. Piret Raud "Tobias ja teine B" – 6365

5. Nicola May "Väike külaturg" – 6199

6. Eno Raud "Sipsik" – 5580

7. Mika Keränen "Varastatud oranž jalgratas" – 5533

8. Delia Owens "Kus laulavad langustid" – 5425

9. Aidi Vallik "Kuidas elad, Ann?" – 5348

10. Silvi Väljal "Jussikese seitse sõpra" – 5191

11. Ferenc Molnár "Pál-tänava poisid" – 5027

12. Ilmar Tomusk "Kolmanda A kriminalistid" – 4996

13. Andrus Kivirähk "Kaka ja kevad" – 4991

14. Mauri Dorbek "Ma tahan. Ma suudan. Ma võin" – 4599

15. Erich Kästner "Veel üks Lotte" – 4491

16. James Krüss "Timm Thaler, ehk, Müüdud naer" – 4260

17. Jaan Rannap "Nublu" – 4238

18. Christine Nöstlinger "Vahetuslaps" – 4184

19. Andrus Kivirähk "Sirli, Siim ja saladused" – 4178

20. Erich Maria Remarque "Läänerindel muutuseta" – 4171

20 enim laenutatud e-raamatut:

1. Delia Owens "Kus laulavad langustid" – 637

2. Kristi Saare "Kuidas alustada investeerimisega" –542

3. Colleen Hoover "Ei iial enam" – 320

4. Annabel Monaghan "Nora kaldub stsenaariumist kõrvale" –291

5. Falon Ballard "Armastus üürilepinguga" –250

6. Nita Prose "Toateenija" – 245

7. Robin Dreeke, Cameron Stauth "Kuidas lugeda inimesi" –244

8. Hannah Lynn "Uute alguste kommipood" –241

9. Carole Matthews "Sillerdav meri ja suvetuul" –220

10. Freida McFadden "Koduabiline" –210

11. Camilla Läckberg "Nõid" –210

12. Mehis Heinsaar "Kadunud hõim" –190

13. Colleen Hoover "Mälestused temast" –190

14. Peter May "Mustmaja" –185

15. Clare Mackintosh "Viimane pidu" – 173

16.-17. Jane Harper "Looduse jõud" ja Colleen Hoover "Kõik algab meist" –170

18. Ain Kütt "Kolme kaardi mõistatus" – 168

19.-21.. Holly Hepburn "Aasta Tähes ja Kuuepennises", Amanda Prowse "Puhtalt lehelt", Stephen King "Misery" –160.

20 enim laenutatud audioraamatut:

1. Kene Vernik "Hea une teejuht" – 428

2. Nita Prose "Toateenija" – 426

3. Jey Shetty "Mõtle nagu munk: Treeni oma meelt rahu ja sihikindluse saavutamiseks" – 399

4. Alex Brown "Postkaart Itaaliast" – 385

5. John Gary Bishop "Lõpeta enda peetimine! : tule välja oma mõtetest ja hakka elama" – 330

6. Mattias Edvardsson "Täiesti tavaline perekond" – 250

7. Meredith Wild "Katkematu side" – 250

8. Louise Douglas "Tulipunane kleit" – 250

9. Piret Raud "Verihurmade aed" – 235

10. Alex Brown "Postkaart Pariisist" – 234

11. Helen Pollard "Väike Prantsuse külalismaja. Suvi" – 234

12. Indrek Hargla "Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus" – 231

13. Margus Vaher "Tee mehe südamesse" – 230

14. Rafael Badziag "Miljardi dollari saladus" – 230

15. Colleen Hoover "Petlik tõde" –227

16. Ana Johns "Naine valges kimonos" – 226

17. Jaroslav Hašek "Vahva sõdur Švejki juhtumised maailmasõja päevil" – 221

18. Camilla Läckberg "Kuldne puur" – 220

19. J. S. Bennett "Windsori sõlm" – 212

20. Lars Kepler "Painajalik leping" – 211.