Eesti keeles ilmus Stephen Kingi fantaasiaromaan "Muinasjutt"

Romaani peategelane on 17-aastane tavaline Illinois' koolipoiss Charlie Reade, kelle ema hukkus kümne aasta eest hoolimatu juhi süül autoõnnetuses, misjärel on ta isa maadelnud alkoholismiga. Viga saanud vanemat naabrit Howard Bowditchit ja tema haiget saksa lambakoera Radarit hooldama hakates saab Charlie teada suure saladuse naabrimehe tagaaias asuva salapärase kuuri kohta.

Kui Bowditch infarkti sureb, leiab Charlie helikasseti, millel naabrimees avaldab talle, et oli tegelikult 120-aastane ning et tema kuuris asub värav teise maailma, fantaasiamaailma, kust on pärit ta varandus ja kus asub üks maagiline päikesekell, millel on noorendav võluvõime. Kindla plaaniga haige Radar tagasi nooreks ja terveks muuta, suundub Charlie tollesse paralleelmaailma, kus satub peagi hea ja kurja võitluse keskmesse.

Kirjastus Fantaasia on varem Orpheuse Raamatukogus avaldanud Stephen Kingi jutukogu "Öine vahetus" ja noorteromaani "Draakoni silmad". Mullu andis kirjastus Hea Lugu välja ka Kingi romaani "Joyland".