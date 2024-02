Reet Lubi: Eesti autorid on Viljandi lugejate lemmikud

113. sünnipäeva tähistanud Viljandi Linnaraamatukogu juht Reet Lubi rääkis "Vikerhommikus", et raamatukogu eesmärk on laiendada inimeste silmaringi, et nad saaksid elus paremini hakkama. Lubi sõnul armastavad viljandlased eelkõige Eesti autoreid.

Viljandi Linnaraamatukogu tähistas 2. veebruaril 113. sünnipäeva. "Selle aja jooksul on raamatukogu tegutsenud rohkem kui kahekümnes erinevas hoones," ütles raamatukogu juhataja Reet Lubi.

"Kui raamatukogu Viljandis alustas oli sel 50 lugejat, nüüd on lugejaid üle 5800," rõõmustas Lubi. "Valikut on palju rohkem, aga me muutume koos ühiskonnaga. Alguses oli raamatukogu vaid raamatute laenutamise koht, nüüd on aga sellele lisandunud palju teisi ülesandeid. Abistame inimesi e-riigi teenuste kasutamisel, teeme erinevaid töötubasid, korraldame kohtumisi kirjanike ja kultuuritegelastega. Et inimestel oleks laiem silmaring ja nad saaksid elus paremini hakkama."

Eesti kirjanduse päeva tähistas raamatukogu salongijuttude sarjaga, kus toimus kohtumine kolme kirjanikuga, kes oma raamatutes Viljandist on kirjutanud. "Külas olid Paavo Matsin, Gerd Kiiler ja Justin Petrone," ütles Lubi. "Salongisarjaga alustasime järjepidevalt eelmisel aastal. Iga kuu septembrist maini on keegi külas, kes räägib oma raamatust või oma tegevustest kultuurivaldkonnas."

Lubi sõnul on praegu viljandlaste kõige populaarsemad raamatud uued raamatud. "Kõige pikema järjekorraga on Mati Undi elulooraamat "Liblikas, kes lendas liiga lähedale", Vadi raamat "Kuu teine pool" ja Sven Mikseri "Vareda".

Kudujate Koopiaklubi esitas tervele Eestile väljakutse, et tänavusel vabariigi aastapäeval kannaksid inimesed rahvuslikke kirikindaid. "Kuna üks meie kolleeg on käsitöömeistri diplomiga, siis esitasime meie omakorda talle väljakutse kooskudumise seltskondlikku õhtut eest vedama. Ta võttis selle väljakutse vastu ning nüüd käib raamatukogus koos kudumisklubi."

Rahvuslik kirikinnas on mustriga kinnas, mille mustritesse on maagilised märgid sisse kootud. "Vanasti kanti selliseid kindaid pidulikel puhkudel, kingiti pulmadeks, viidi andidena loomalauta ning mõnel pool pandi kindad ka lahkunule kaasa," selgitas Lubi. "Kirikinnas on midagi niisugust, mis kingib meile midagi väärtuslikku. See kingib kuduja aega inimesele mõeldes, kellele ta neid kindaid koob. Kindad annavad inimesele jõudu ja väge, kaitsevad kurja eest ja toovad inimesele õnne. See on pärit meie esivanematelt ja on väärt traditsiooni hoidmist."