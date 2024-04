Soomes avati üleriigiline e-raamatukogu

Esmaspäeval avati Soomes üleriigiline e-raamatukogu, mille eestvedaja on Soome rahvusraamatukogu. Platvormi arendamisel kaasati ka rahvaraamatukogusid.

Platvormile on koondatud nii audioraamatud, e-raamatud kui ka ajakirjad ning erinevat sisu on nii soome, rootsi kui ka inglise keeles, tulevikus lisandub ka muudes keeltes materjale.

Teenusega on liitunud praeguseks 200 omavalitsust ning tänu sellele on e-raamatukogu kättesaadav 85 protsendile Soomes elavatele inimestele. Rahvusraamatukogu sõnul plaanivad osad omavalitsused liituda teenusega tuleval aastal.

E-raamatukogu teenusejuht Annastiina Louhisalmi sõnul on sarnased lahendused rahvusvaheliselt pigem haruldased. "Kõige lähedasem lahendus on Taanis, aga sarnaste platvormide arendamist planeeritakse ka teistes Skandinaavia riikides," ütles ta ja kinnitas, et nad püüavad välja arendada lahenduse, mis oleks kasulik nii raamatukogudele, kirjastajatele kui ka autoritele.

Soome üleriigiline e-raamatukogu on mõeldud esialgu nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, kus seda saab kasutada läbi rakenduse. Kasutamiseks ei ole seejuures vaja raamatukogu lugejakaarti.