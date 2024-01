Tallinna Keskraamatukogu võtab kasutusele iseteenindusautomaadid

Alates homsest saab Tallinna keskraamatukogu raamatuid tellida hoiukappidesse, mis paiknevad kõikjal üle Tallinna. Tulevikus võivad aga raamatukogud ka täiesti iseteeninduslikeks muutuda. Laagna raamatukogu on üks kaheksast laenutuspunktist, kuhu Tallinna Keskraamatukogu uuendused esmajoones jõuavad.

Laenutuskappi tellitud raamatule saab lugeja järgi minna endale sobival ajal ööpäeva ringselt. Teenus laenutajale midagi ei maksa. "Need on vajalikud selleks, et teha tallinlastele raamatukoguteenuse kasutamine mugavamaks. Et kirjandust saaks laenata ka ajal, mil raamatukogu on suletud. Tihti ei jõua lugejad raamatukokku peale tööpäeva või siis ka nädalavahetusel. Inimeste tööajad on väga erinevad," selgitas Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor Triinu Seppam-Saar.

"Masin toimib nii, et lugeja on oma tellimuse varem esitanud, raamatukogu on oma töö ära teinud. Kui nüüd lugeja on saanud teavituse raamatukogult e-postile, et ta võib järgi tulla, siis ta võtab oma lugeja kaardi ja piiksutab selle kappide ees ära," tutvustas Tallinna Keskraamatukogu arendusprojektide juht Laura Vunk.

Hetkel on kapid kaheksa raamatukogu juures, igas linnaosas üks. Lisaks laenutuskappidele avatakse nendes raamatukogudes ka iseteeninduslauad, kus lugeja saab ise raamatuid laenata ja tagastada. Edaspidi plaanitakse tuua iseteenindusautomaadid kõikidesse raamatukogudesse.

Seppam-Saare sõnul Tallinna Keskraamatukogul ei ole uute arenduste tuules plaani töötajate arvu vähendada. "Iseteenindusautomaat annab raamatukoguhoidjatele rohkem aega tegeleda sisuliste ülesannetega. Kirjandusnõustamistega, et inimene leiaks just selle õige teose, mis tal on vajalik. Meil on just seda aega vaja, et saaks rohkem süveneda inimestesse ja nende lugemisharjumustesse," rääkis Seppam-Saar.

Keskraamatukogu liigub iseteenindusliku raamatukogu suunas. "Põhjamaades me juba näeme, et on raamatukogusid, kuhu saab lugeja minna ka ajal kui raamatkogu hoidja ei ole kohapeal. Ja ka Tallinna keskraamatukogu on tegelikult planeerimas iseteeninduslikku raamatukogu. Me loodame, et saame rahastuse ja siis saame hakata neid võibolla juba sel või järgminsel aastal hakata testima," lisas Seppam-Saar.