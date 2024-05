E- ja audioraamatute väljaandmine kogub hoogu

Eesti Rahvusraamatukogu koostatud kirjastusstatistika 2023. aasta kohta näitab, et trükitud raamatute kasvutrend on peatunud, kuid hoogu kogub e- ja audioraamatute väljaandmine ning kasutamine.

Raamatuid trükitakse jätkuvalt miljonites, aga möödunud aastal näitas trükitud raamatute koguarv selget langustrendi.

Kui varasemal neljal aastal püsis trükitud raamatute koguarv kõrgemal kui 3 miljonit, siis möödunud aastal jäi see 2,7 miljoni eksemplari juurde.

2023. aastal ulatus registreeritud e- ja audioraamatute arv 3015 nimetuseni, mis on võrreldes 2022. aastaga 38% suurem.

Kui kõrvutada möödunud aasta tulemust 2019. aastaga, on kasvanud registreeritud e- ja audioraamatute arv 150%. Kuigi e- ja audioväljaanded on kasvutrendis, ei ületa need veel trükitud raamatuid.

Trükitud raamatute nimetusi registreeriti möödunud aastal kokku 3863.

Vahemikul 2019–2022 on püsinud aasta sees registreeritud nimetuste arv 3500- 3900 vahel ning sellest eestikeelset algupärandit ca 1500.

Eestikeelse algupärandi väljaandmine kahaneb. Kui varasemalt oli see 40%, siis 2023. aastal moodustas see kogumahust vaid ühe kolmandiku