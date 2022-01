Raamatukogude aastal osaleb tänavu üle 800 raamatukogu

"Raamatukogud on Eestis püsivalt tegutsenud üle 500 aasta ja on meie kultuurrahvaks kujunemise alustalad," ütles kultuuriminister Tiit Terik. "Eestis tegutseb üle 870 raamatukogu ning on riigis üks geograafiliselt kõige lähem ja kättesaadavam teenus. Raamatukogud tagavad nii kultuurilist järjepidevust kui ka näiteks riigiinfo ühtlast tasuta kättesaadavust ning on seega hädavajalikud."

Terik rõhutas, et raamatukogude ja nende töötajate roll on nii-öelda tõejärgsel ajastul aina kasvamas. "Kindlasti on raamatukogudel järjest suurem osa ka tõepärase ja faktidel põhineva teabe koondamisel ning levitamisel. Raamatukogude töötajad on järjest rohkem infospetsialistid, kes oskavad lugejaid juhendada. Raamatukogude võrgustik ja sellega seotud inimesed on ääretult suur rikkus, mida kogukondade huvides rakendada," ütles Terik.

Teema-aasta läheneb raamatukogudele neljast aspektist.

Teema-aasta projektijuht Liina Valdre ütles, et aasta jooksul avatakse raamatukogude neli aspekti. "Esimesel kolmel kuul on raamatukogud fookuses kui kirjanduse ja kultuurikeskused, seejärel kolme kuu jooksul kogukonnakeskustena," ütles Valdre. "Suvel plaanime raamatukogud panna ratastele ja tulla rahva sekka ning aasta viimased kolm kuud otsime vastust küsimusele, milline saab olema raamatukogude tulevik."

Teema-aasta avatakse 12. jaanuari keskpäeval üle Eesti raamatukogudes. Aasta kuulutatakse avatuks Viljandimaal Tarvastu raamatukogus, mis on kõige kauem järjepidevalt tegutsenud rahvaraamatukogu Eestis.

Aastas 7 miljonit külastust

Eestis tegutseb 2020. aasta andmetel 871 raamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus – ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust ning ligi 7 miljonit raamatukogu külastust ja üle 8 miljoni virtuaalkülastust.

Raamatukogude aasta veebileht https://www.raamatukogudeaasta.ee avatakse 12. jaanuaril ja see hakkab koondama kõiki aasta raames toimuvaid sündmusi ning ettevõtmisi.