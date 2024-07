"Ööülikoolis" valmis Merle Karusoo 80. sünnipäeva puhul kaks uut saadet

Saates "Kes ma olen?" räägib Karusoo samanimelisest projektist, mille käigus osalejad õpivad tundma iseenda ja oma eellaste elulugusid ning jutustavad neist laval. Alates 1990. aastate lõpust on Karusoo seda projekti läbi viinud väga erinevates kooslustes: osalisteks on olnud näiteks Eestis elavad vene emakeelega lapsed, Narva elanikud, Ida-Virumaa eesti keele õpetajad ning noored näitlejad-lavastajad nii Eestis kui Euroopas. Miks on tähtis tunda oma päritolu? Kuidas mõjutab erinevate elulugude jagamine suhteid ühiskonnas?

1944 on pöördeline aasta Eesti ajaloos ja kõigi eestlaste elulugudes: märtsipommitamine, Punaarmee sissetung, septembrikuine suur põgenemine... Aga meie seas on ka inimesi, kelle jaoks 1944 on sünniaasta. Üks neist on lavastaja Merle Karusoo, kes on aastaid tegelenud oma sünniaastakaaslaste elulugude kogumisega ja teab, mis neid inimesi ühendab. Saates "1944" saavad sõna ka Viljandi kultuurikolledži 2000. aastal lõpetanud huvijuhid, kes lõid Karusoo juhendamisel koolitööna dokumentaallavastuse "Sügis 1944". See kõneles inimestest, kes asusid 1944. aasta septembris läände põgenema, aga pöördusid ühel või teisel põhjusel tagasi. Miks on oluline selliseid lugusid teada? Kuidas mõjutavad toonased valikud meid täna? Katkendeid dokumentaalnäidendist "Sügis 1944" esitavad Reet Filippov, Keiu Tamm ja Karin Undrits.

Saated on salvestatud 2024. aasta maikuus Rõugu talupargis. Saated on toimetanud Priit Põldma, helirežissöör on Külli Tüli, produtsent Jaan Tootsen.

Saateid saab kuulata "Ööülikooli" kodulehelt, samuti jõuavad need Vikerraadio ja Klassikaraadio eetrisse.