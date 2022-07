Hiiumaal algas esimene kirjandusfestival

Festivali fookuses on lisaks Hiiumaaga seotud kirjandusele ka Põhjamaade kirjandus.

Lisaks oma teoseid tutvustavate kirjastuste uudistamisele saavad inimesed nädala lõpuni kestval festivalil osa vestlusringidest ja kohtumistest Hiiumaaga seotud autoritega nagu näiteks Paul-Eerik Rummo, Tõnu Õnnepalu ja Fred Jüssi.

Kavas on ka terve rida töötubasid, kus saab kuulda näiteks, kuidas kirjutada koomiksit või tõlkida raamatut.

Hiiumaa kirjandusfestivali on osa tänavusest Hiiumaa kirjanduse teema-aastast.

"Kuna Hiiumaal ei ole oma statsionaarset raamatupoodi – mul on küll väga hea meel, et meie suuremad toidupoed selle eest hoolitsevad, seal on ka päris hea valik raamatuid müügil –, mõtlesime, et kui teha selline kirjastuste abil pop-up raamatupood kirjandusfestivali raames, siis äkki see ärgitab kedagi ka mõtlema, et meil võiks siin täitsa oma raamatupood või raamatukohvik olla," rääkis festivali korraldaja Kristel Üksvärav.