Hiiumaa kirjandusfestivalil saab kirjutada raamatut ja lugeda luuletusi

1.–3. juulini toimub Hiiumaal Kärdla sadama alal Hiiumaa esimene kirjandusfestival, kus on muuhulgas võimalik õppida, kuidas kirjutada raamatut, joonistada koomikseid ja raamatuid tõlkida.

Hiiumaa kirjanduse teema-aasta, üle-eestiline raamatukogude aasta ning Hiiumaa kirjanduslike suurkujude tänavused tähtpäevad viisid Hiiumaa esimese rahvusvahelise kirjandusfestivali sündimiseni. Hiiumaa turismiklastri juht ja kirjandusfestivali peakorraldaja Kristel Üksvärav rõhutas, et juuli esimesel nädalavahetusel toimuv programm on mitmekülgne ja paeluv ka inimesele, kes end ise ehk suureks kirjandushuviliseks ei peagi.

Hiiumaalt on inspiratsiooni leidnud paljud kirjanikud, muusikud, filmitegijad ja kunstnikud. Paul-Eerik Rummo, Jaan Tootsen, Tõnu Õnnepalu, Fred Jüssi, Piret Saluri, Joonas Sildre, Märt Treier ja Mari Klein on vaid mõned näited loomeinimestest, kes oma teoseid ja mõtteid festivalil publikuga jagavad. Tänavu oleks tähistanud oma 80. juubelit kevadel lahkunud Ave Alavainu, kelle loomingul on kirjandusfestivali programmis samuti kindel koht.

"Avame Kärdla sadamas lugemisala. Tervitame sadamas päiksetõusu, loeme merel purjelaeva pardal luulet ja proosat, harjutame kalligraafilist kirja ja koomiksite joonistamist. Fred Jüssi õpetab loovat logelemist, Jaan Tootsen raamatu kirjutamist ja Piret Saluri raamatu tõlkimist. Laste- ja noortekavas on muumide töötuba, Tähekese hea lapse lood ja mängud ning lastefilmid," tutvustas Üksvärav.

Kirjandusfestivali fookuses on lisaks Hiiumaaga seotud loomingule ka Põhjamaad ja Saksamaa, osalevad mitmete riikide suursaadikud ja kirjanikud. Oma väljapanekutega saabuvad festivaliks Hiiumaale kümmekond Eesti suuremat kirjastust.

Omaette terviku moodustab Hiiumaa kirjandusfestivali filmikava. Pühapäeval linastub Kärdla kinos Pimedate ööde filmfestivali PÖFF Grand Prix auhinna saanud film "Lieber Thomas", reedel esilinastub öökinos "Elvis". Kolmel korral saavad festivalikülalised vaadata ka menukat etendust "... ja Margus Nõukogude Armeest", samuti esineb Hiiumaa muusik Karmen Telvik.