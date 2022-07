Raamatukoguhoidjad täiendavad Vikitsitaatide keskkonda 1000 uue tsitaadiga

Raamatukogude aasta projektijuhi Liina Valdre sõnul on raamatukoguhoidjad kirjavara ühed peamised haldajad ja tundjad ning võimalus tuua kirjandus inimestele lähemale ja suurendada huvi lugemise vastu muudab koostööprojekti väga huvitavaks. "Eesmärk rikastada Vikitsitaatide keskkonda tuhande tsitaadiga eesti kirjandusest on igati kena viis, kuidas raamatukogude aasta teist poolt tervitada," kinnitas Valdre.

Wikimedia Eesti mäluasutuste projektijuht Kerdo Kristjan Tamm lisas, et kirjanduslike tsitaatide virtuaalruumi toomisel laiendavad raamatukogud justkui oma tavapärast ruumi. "Vikitsitaatide keskkond on kõigile avatud, just nagu raamatukogudki. Raamatukoguhoidja soovituste asemel on Vikitsitaatide keskkonnas olevate tsitaatide juures teemad, mis aitavad keskkonda sukeldunud huvilistel kergesti avastada uusi autoreid ja teoseid, millega lähemalt tutvuda," lisas Tamm.

Koostööprojekti raames uuendavad projektis osalevad raamatukogud ka Vikipeedias olevaid raamatukogude teemalehti, et teema-aasta lõpuks oleks keskkonnas Eesti raamatukogudest eesti keeles esinduslik ülevaade ja ajakohane teave.