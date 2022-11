VHK keelpilliorkester annab kolm kontserti maestra Ester Mägi muusikaga

VHK orkestri dirigent Rasmus Puuri sõnul toimus noorte orkestrantide esmane lähem kokkupuude Ester Mägi ning tema muusikaga viis aastat tagasi, mil Tallinnas, Mustpeade majas toimunud kontserti külastas toona 95. aastane helilooja ka ise. "Ester Mägi muusikaga kohtumine on alati suur rõõm. See esimene kohtumine VHK keelpilliorkestri ja maestra vahel viis aastat tagasi on ilmselt mälestus, mida kõik tookordsed osalejad endas pikalt edasi kannavad," lausus dirigent.

Ester Mägi helikeel on välja kasvanud eesti rahvaviisidest, siin on kindlasti suur mõju olnud tema õpetajal Mart Saarel. Harva tervikviise kasutades on ta rahvaviisist saanud algimpulsi, arendades muusikat edasi vabalt, nõnda et see kulgeb justkui improvisatsiooni või fantaasia laadselt ning sageli vanale rahvalaulule omaste huigete ja helletustega põimitult. VHK keelpilliorkestri liikme, abituriendist vioolamängija Annabel Soode sõnul viib Ester Mägi muusika kuulaja haprasse ja nüansside rohkesse keskkonda. "Mägi muusikas liigutab mind ausus ja pieteeditunne," rääkis Soode. "Esile kerkivad nüansid ja peen tekstitundlikkus, olgu see siis sõnaline või instrumentaalne."

Eeloleval kontserdil kõlavad orkestri esituses uued keelpilliorkestri seaded Ester Mägi koori- ja instrumentaalmuusikast. Kavas on näiteks algselt viiulile ja klaverile loodud "Kuus eesti rahvaviisi" ja "Koolivalss" aga ka tuntud kooriteosed "Siin mu rõõmumaa", "Kerko-kell", "Pieta", "Laulikutele", "Murdunud aer" ja "Vahtralt valgõ pilve pääle".

Ülesastumisi Ester Mägi loominguga ootavad nii orkestriliikmed kui dirigent suure põnevusega. "Pean tunnistama, et teekond nende kontsertideni on suur nauding," sõnas Puur. "Samuti on hea meel, et saame advendiaja alguses toimuva kontserdiga laiendada jaanuaris alanud Ester Mägi 100. sünniaastapäeva pidustusi."

Möödunud hooajal 25. tegutsemisaastat tähistanud VHK keelpilliorkester koosneb Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastest. Orkestris musitseerivad noored vanuses 13–19 eluaastat ning repertuaar koosneb pea ainult Eesti muusikast. Orkester on koostööd teinud mitmete inspireerivate interpreetidega eri žanridest: Johan Randvere, Marten Altrovi, Linda-Anette Verte, Kirke Karja, Joel ja Heikko Remmeli, Peedu Kassi, Mari Kalkuni, Liisi Koiksoni, Mari Jürjensi, Jarek Kasari ja Jaan Pehkiga. Orkestri dirigent on alates 2015. aastast Rasmus Puur.

Kontserdid toimuvad:

1. detsembril kell 19 Viljandi pärimusmuusika aidas

2. detsembril kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskuses

4. detsembril kell 17 Arvo Pärdi keskuses