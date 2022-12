Järgmiste Eesti Muusika Päevade teema on Hing ja Vaim

Tuleval aastal 27. aprillist kuni 7. maini Tartus ja Tallinnas toimuva festivali Eesti Muusika Päevad teema on Hing ja Vaim. Festivali kunstilised juhid on Helena Tulve, Timo Steiner ja Märt-Matis Lill.

Esimest korda on festivalil kaks teemat, millest üks on Tallinnas toimuvate kontsertide ja teine Tartu sündmuste ühisnimetaja. Festival võtab Tallinnas ja Tartus erinevad rõhuasetused, mis samas teineteist täiendavad ja ühist tervikut loovad.

Pealinnas kulgeb selleaastane festival hinge ja hingamise lainel. Festivali kunstiline juht Helena Tulve sõnas, et muusika on otseselt seotud hingamisega, hingega ja meie sisemise ruumiga, selle kuulamise ja väljendamisega. "Ootame, et heliloojad, muusikud ja kaasaelajad jagaksid seda, mis neil just praegu on hingel."

Tartu festivalil on fookuses vaimu teema. "Kuna Tartu on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, siis oleme otsustanud, et kultuuripealinna aastal toimuvad Eesti Muusika Päevad esimest korda festivali ajaloos tervikuna Tartus. Teatud mõttes on seega selleaastane jagatud teema ning ka Tartus toimuvate sündmuste rõhuasetus justkui ettevalmistus 2024. aasta suurejoonelisele Tartu fookusele," kommenteeris Tartu Vaimu teemat Märt-Matis Lill.

Festivalil leiab 11 päeva jooksul aset 18 sündmust Tallinnas, Laulasmaal ja Tartus, ettekandele tuleb 22 Eesti helilooja uudisteost Eesti tippkollektiivide esituses. Festivalil astuvad üles Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Ansambel U:, Eesti Elektroonilise Seltsi Ansambel, EMTA Sinfonietta, Tallinna Uue Muusika Ansambel, M4GNET kvartett, Talvi Hunt, Tarmo Johannes, Torupilliorkester, Taavi Kerikmäe ja Anna-Liisa Eller, Iris Oja ja ansambel, Garth Knox jt.

Festivalil kõlavad esiettekanded järgmistelt heliloojatelt: Tatjana Kozlova-Johannes, Evelin Seppar, Maria Rostovtseva, Tauno Aints, Lauri Jõeleht, Mariliis Valkonen, Jonas Tarm, Kristo Klaus, Jüri Reinvere, Alisson Kruusmaa, Marianna Liik, Ekke Västrik, Sander Saarmets, Age Veeroos, Jüri Tamverk, Malle Maltis, Arash Yazdani, Margo Kõlar, Liisa Hirsch, Märt-Matis Lill, Ülo Krigul, Liina Sumera. Lisaks tulevad ettekandele uudisteosed EMTA kompositsiooniosakonna tudengitelt.

2023. aastal jätkab EMP kolmandat aastat hübriidformaadis ning kontserdid toimuvad saalides koos publikuga, aga on osaliselt jälgitavad ka videoülekande vahendusel EMP-i kodulehe kaudu.