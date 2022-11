Panso päevad toovad lavale EMTA lavakunstikooli tudengid ja vilistlased

25. novembril kell 17 esitavad teatri- ja muusikamuuseumi uues Peeter Süda nimelises saalis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 31. lennu tudengid kava "Jah Jaan Krossile!". Teatri- ja muusikamuuseumis tulevad Voldemar Panso sünnipäeva puhul esitamisele Jaan Krossi noorusaja, eelmise sajandi kolmekümnendate aastate menulaulud, mis kõlavad ka Tallinna Linnateatris "Tiit Pagu" etenduste eel. Samuti loetakse Jaan Unduski esseed "Jaan Kross ehk kirja katkematus", mis kõneleb kultuuripidevusest.

Laval on lavakunstikooli 31. lennu üliõpilased Markus Andreas Auling, Karl Birnbaum, Richard Ester, Lauren Grinberg, Hanna Jaanovits, Laurits Muru, Hele Palumaa, Herman Pihlak, Kristina Preimann, Kristin Prits, Emili Rohumaa, Alice Siil, Juhan Soon, Astra Irene Susi, Rasmus Vendel, Edgar Vunš. Kava juhendajad on Riina Roose ja Anu Lamp. "Tiit Pagu" lavastaja ja 31. lennu kursusejuhendaja on Jaak Prints.

27. novembril kell 16 toimub teatri- ja muusikamuuseumi Peeter Süda nimelises saalis kohtumine lavakunstikooli 15. lennu vilistlastega. Aastatel 1988–1992 õppinud lendu juhendas Kalju Komissarov. Kooliaega, õppejõude ja diplomilavastusi meenutavad Üllar Saaremäe, Jaanus Rohumaa, Garmen Tabor, Tarvo Krall, Andres Raag, Rednar Annus, Piret Rauk, Gert Raudsep, Kaili Närep, Piret Rauk, Ivo Uukkivi ja Ingomar Vihmar. Vestlust juhib Piret Simson.