Algab Beethoveni festival

Festivalinädalal (7.–13. detsembril 2020) toimuvad kontserdid muusika ja teatriakadeemia suures saalis algusega kell 18.00. Kokku esitatakse 47 sonaati ja laval astuvad üles ligi 50 muusikut. Teiste seas interpreteerivad Beethoveni loomingut Sten Heinoja, Ivari Ilja, Marcel Johannes Kits, Peep Lassmann, Mari Poll, Mihkel Poll, Johannes Põlda, Theodor Sink, Maksim Štšura, Irina Zahharenkova, Ralf Taal, Olga Voronova jt.

Festivalil aitab terviseturvalisust tagada muusika- ja teatriakadeemia uue kontserdimaja kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Et kinni pidada 2+2 reeglist kontserdisaalis, müüakse ligi viiesajakohalisse suurde saali 130 pääset. Kontserdisaalis on igale külalisele täpselt kindlaks määratud statsionaarne ning isikustatud istekoht. Kontserdimajas tuleb kanda maski; maske jagatakse ka kohapeal. Fuajees on käte desinfitseerimiseks vahendid. Korraldajad soovitavad alla laadida HOIA!-rakenduse. Külalisi juhendavad ja abistavad saaliteenindajad.

Beethoveni festivali korraldab interpreetide liit koostöös muusika- ja teatriakadeemia ning pianistide liiduga. Kava leiab interpreetide kodulehelt.