Mihkel Poll: festivalil "Beethoven" saab ülevaate nii ühe helilooja kui ka kogu muusika arengust

7. detsembril algas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias festival "Beethoven", millega tähistatakse legendaarse Saksa helilooja 250 sünniaastapäeva. Festivali eripäraks on aga see, et EMTA suures saalis mängitakse nädala aja jooksul ette kõik Beethoveni klaveri-, viiuli- ja tšellosonaadid.

Nädal aega kestva festivali jooksul käib EMTA lavalt läbi pea 50 interpreedi, kelle hulgas on nii noori muusikuid kui ka juba tuntud tegijaid, avaõhtul astusid muuhulgas lavale Lembit Orgse, Age Juurikas ja Lauri Väinmaa.

Festivali idee autori Mihkel Polli sõnul tulevad ettekandele nii hitt-teosed "Kuupaistesonaat" kui ka "Appassionata", kuid ta rõhutas, et tegelikult on kõik Beethoveni sonaadid muusikaliselt tipptasemel ning väärivad kuulamist. "Kokku tuleb ettekandele 32 klaverisonaati, 10 viiulisonaati ja 5 tšellosonaati," sõnas ta ja mainis, et need tulevad ettekandele enam-vähem loomisaegade järgi. "Igal õhtul on võimalik kuulata segamini viiulit, tšellot ja klaverit."

"Põhimõtteliselt on võimalik saada ülevaade Beethoveni sonaadiloomingust ja selle kaudu ka tema loomingust tervikuna, sest sonaadid peegeldavad väga hästi tema loomingulist teekonda," kinnitas ta ja mainis, et kui kellelgi on jaksu kõik seitse kontserti ära kuulata, siis saab ka muusikajaloolise ülevaate nii ühe helilooja kui tegelikult ka kogu muusika arengust.