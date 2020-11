Klassikaraadio kutsub valima lemmikteost Beethoveni loomingust

Klassikaraadio toimetajad valisid Beethoveni rikkalikust loomingust välja 15 teost ja nüüd on need kodulehel kuulajate jaoks hääletamisele pandud.

"Beethoven on klassikuist võimsaim. Tema muusikas on suured emotsioonid, torm ja tung, poeesia ja lüürika. Beethoveni sümfooniates on suured draamad, rännak, võitlus pimeduse ja valguse piiril ning hea võidab alati kurja. Ma usun, et igal meist on Beethovenilt oma lemmikteos, mida ikka ja jälle kuulata ning ammutada sellest ilu ja jõudu," rääkis Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

Oma lemmiku poolt saab Klassikaraadio kodulehel hääletada 15. detsembri hilisõhtuni, edetabel parimatest Beethoveni teostest jõuab raadiokuulajateni 16. detsembril kell 13. Saadet juhib Nele-Eva Steinfeld.

Klassikaraadio pühendab Beethovenile eriprogrammi nii helilooja sünnipäeval 16. detsembril kui ka enne seda.

9. novembrist on esmaspäeviti Klassiaraadio eetris viieosaline saatesari, kus dirigent Paavo Järvi juhendab kuulajaid Beethoveni sümfooniate radadel.

Pühapäeviti kell 9 kõneleb Beethoveni elust ja loomingust muusikateadlane Tiia Järg.