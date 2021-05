Eesti Kontsert jätkab pärast pausi juunis taas kontserte

Juunis jõuab lõpuks publiku ette Sven Grünbergi "Hingus 2021". Kontserdil esitamisele tulev muusika pole varem elavas ettekandes kõlanud: kuulda ja näha saab ka muusikat filmidele "Hukkunud Alpinist hotell", "Naksitrallid" ja "Klaabu", filmimuusika esitlusi ilmestavad Tencu live-videotöötlused.

Kontserti kaunistab Sven Grünbergi uue teose "Hingus 2021" esiettekanne, millel osaleb ka autor. Hetkel kehtivate publikupiirangute tõttu on kontserdid 13. juunil Vanemuise kontserdimajas ning 15. juunil ja 16. juunil Estonia kontserdisaalis välja müüdud.

Pärast pausi jõuavad publiku ette ka Eesti Kontserdi ja Eesti interpreetide liidu ühised kontserdid sarjas "i nagu interpreet" – pühapäeval, 6. juunil esinevad Estonia kontserdisaalis tenor Mati Turi ja pianist Martti Raide, kes esitavad valiku lauludest, mille kaudu on tuntud Georg Ots. Kolmapäeval, 9. juunil astub Estonia kontserdisaalis üles pianist Age Juurikas, sooloõhtu kava on pühendatud Beethoveni ja Liszti klaverimuusikale.

Neljapäeval, 10. juunil toimub Estonia kontserdisaalis Eesti rahvusmeeskoori kontsert "…mis ilmutab mulle hiis", kus tuleb ettekandele Riho Esko Maimetsa meeskoorilooming. Kontserdil kõlab mitu maailma esmaesitlust ning meeskooriseadete esiettekannet. Dirigent on Mikk Üleoja.

13. juunil esineb pianist ja festivali Klaver kunstiline juht Sten Lassmann mastaapse soolokavaga "Non plus ultra". Kavas on Bachi "Kromaatiline fantaasia ja fuuga d-moll", Brahmsi "Variatsioonid Paganini teemale", op. 35 ning Beethoveni "33 variatsiooni Diabelli valsile", op. 120. Viimane on pianistide repertuaaris üks ulatuslikumaid teoseid, mis vältab ligi tunni.

Hortus Musicuse austajad saavad Väravatorni sammud seada 29. mail, mil toimub sajanditetaguste kevadlaulude kontsert "Maikuus kuked kirevad". Hortus Musicuse kontserdid jätkuvad juunis igal laupäeval: 5. juunil toimub maarjalaulude kontsert "Taevane kuninganna", 12. juunil Tõnis Kaumanni juubelikontsert "Ja kõrv ei puhka" ning 19. juunil sajanditetaguste suvelaulude kontsert "Oh suveaeg, oh lillekesed". Kõik kontserdid algavad kell 16.

Juunis jätkub kontserdisari "Klassikatähed", tuues 5. juunil kell 19 Kadrioru lossis kuulajate ette Triinu Piirsalu (viiul) ja Toomas Oskar Kahuri (tuuba), klaveril saadab noori muusikuid Lea Leiten. Pandeemia tõttu pausil olnud sari jätkub üle Eesti terve suve jooksul ja ka sügisel.

Toimumata ei jää ka XVI Jõhvi balletifestival, mis on tänavu ühepäevane: 11. juunil astuvad Jõhvi kontserdimajas publiku ette Eesti rahvusballeti balletiartistid, avatakse fotograaf Stanislav Moškovi näitus "Rahvusballett karantiinis", toimuvad kohtumistunnid baleriin Age Oksa ning koreograafi ja dirigendi Maria Seletskajaga. Esmaettekandele Eestis tuleb Seletskaja loodud päevakajaline koreograafia "Stringendo" neljale tantsijale ja neljale muusikule.

Kontserdisarjas "Jazzical" jõuab lõpuks Pärnu ja Jõhvi muusikasõpradeni Kadri Voorand Chamber Music Ensemble oma veebruaris katkenud kontserdituuriga "Hing lase lendu". Kontserdil 15. juunil Jõhvi kontserdimajas ja 16. juunil Pärnu kontserdimajas kõlab muusika albumilt "In Duo with Mihkel Mälgand". Muusika on seatud suuremale koosseisule, peale Kadri ja bassist Mihkel Mälgandi on laval ka keelpillikvartett.

Eesti Kontsert palub endiselt järgida hügieenireegleid: kontserdile tulles kanda maski, desinfitseerida käsi ning hoida publikualal distantsi. Publik istub kontserdisaalis hajutatult.

Märtsist maini ära jäänud kontsertide piletid ostab Eesti Kontsert tagasi kuni 1. septembrini. Pileti saab tagastada meili teel, saates selleks e-pileti või foto piletist ja arveldusarve numbri aadressil tagasiost@concert.ee, või kontserdimajade kassades.