Aasta interpreet on Indrek Vau

Interpreetide Liit tunnustas Vaud rikkaliku ja mitmekesise kontserdihooaja, silmapaistva ning kunstiliselt kõrgetasemelise soorituse eest möödunud aastal nii solisti kui ka kammermuusikuna. Vau astus üles ka festivali raames toimunud Eino Tambergi autorikontserdil.

"Indrek Vau on erakordselt mitmekülgne muusik, keda hinnatakse kõrgelt solistina, ERSO soolotrompetistina, kammermuusikuna ning pedagoogina," sõnas Interpreetide Liidu juhatuse esimees Henry-David Varema.

"2021. aastal esitas Indrek nõudlikke kammermuusika kavu kontserdipaikades üle Eesti ning paistis silma rahvusvahelises koostöös Lahti sümfooniaorkestriga ning Helsingi uue muusika ansambliga Defunenensemble. Käesoleva aasta üheks muusikaliseks kõrghetkeks oli kindlasti soleerimine helilooja Tõnu Kõrvitsa esimese trompetikontserdi esiettekandel," lisas Varema.

Vau on silmapaistev solist, kes on esitanud kõiki Eesti trompetiteoseid ning väsimatu eesti muusika salvestaja, mille eest pärjati ta ka Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga 2017. aastal. Ta on ka aktiivne eesti uue trompetimuusika tellija, kellele on kirjutanud heliteoseid Veljo Tormis, Ülo Krigul jt. Alates 2000. aastast on Vau ERSO trompetirühma kontsertmeister. Orkestris mängimist alustas ta esimese kursuse üliõpilasena. Lisaks on ta tegev pedagoogina Eesti muusika- ja teatriakadeemias.

Aasta interpreedi tiitli on varasemalt pälvinud tšellistid Theodor Sink (2020) ja Marcel Johannes Kits (2019).