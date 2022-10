Kultuuriministeerium otsib võimalusi muusikakomisjoni mitmekesistamiseks

Kultuuriministeeriumi kuueliikmelisest muusikakomisjonist on neli inimest seotud Interpreetide Liiduga, mis on muusikavaldkonna esindajate sõnul tekitanud kallutatud olukorra. Komisjoni juhi Ivo Lille sõnul vaadatakse üle raha jagamise alused ning käib uue komisjoni moodustamine.

Eesti Interpreetide Liit on saanud viimastel aastatel kultuuriministeeriumi poolt muusikakollektiividele ja kontserdikorraldajatele jagatavast rahast suurimad toetused. Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille toob välja, et Interpreetide Liidu toetused ei ole selle komisjoni koosseisu ajal hüppeliselt kasvanud, kuid möönab, et olukord vajab muutmist.

"Ma arvan, et kindlasti jätab parema mulje, kui komisjon on laiapinnalisem ja tegelikult ka osad komisjoniliikmed nägid, et neil on selles positsioonis keeruline hinnanguid anda - nad istusid enamuse ajast väljaspool koosolekuruumi, kuna nad tundsid, et on huvide konfliktis," sõnas Lille.

Klassikalise muusika esitajad, eesotsas tšellist Aare Tammesaluga, viitasid muusikakomisjoni kallutatusele juba tänavu veebruaris toonasele kultuuriministrile saadetud pöördumises. Kuna olukord polnud muutunud, esitati kultuuriministrile uus ettepanek hindamiskomisjonide moodustamiseks, kuhu kirjutasid alla Eesti Autorite Ühing, Fonogrammitootjad, Pärimusmuusika Keskus, Jazzliit ja Music Estonia.

"Riik toetab avalikust rahast muusikavaldkonna rikkust, seega, ma ütleks, et kõik komisjonide koosseisud peavad algama sellest, et nad peavad peegeldama muusikavaldkonna žanrite ülest mitmekesisust," sõnas Music Estonia asutajaliige Helen Sildna. Kultuuriministeerium on algatanud uue komisjoni moodustamise.

"Ütleme, et kõik taotlusvoorud on nii ehk naa kellegi suhtes ebaõiglased. Praegu üritame panna neid komisjone kokku nii, et seal oleks võimalikult palju esindatud inimesi, kes tunnevad neid žanre ja kollektiive, kes meile tavapäraselt taotlusi esitavad," rääkis kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille. Muusikanõuniku sõnul vaadatakse lisaks komisjoni liikmetele üle ka toetuste määramise põhimõtted.