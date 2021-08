René Eespere autorikontsert toob kuulajateni kaks esiettekannet

Helilooja René Eespere, kes on end kõigi eestlaste südamesse kirjutanud koorilauluga "Ärkamise aeg", helilooming on valdavalt heakõlaline. Selles põimuvad barokk- ja rock-muusika mõjud, kuid sugulust võib leida ka eesti rahvamuusika arhailiste kihtide ja minimalistliku kordustehnikaga. Enamasti ergastab kammerlikult läbipaistvat kõlapilti dramaatiliselt loitsiv rütm. Helilooja sulest pärineb lavamuusikat, orkestriteosed, koori- ja lastelaule ning kammermuusikat.

Eespere sõnul tekib tal kammermuusikat kirjutades alati selge visioon iga pilli rollist teoses. "Armastan erinevate pillide kooslusi, see annab mulle võimaluse jõuda värvikama tulemuseni," sõnab helilooja. Tema kammerloomingus on sagedasteks instrumentideks flööt ja kitarr. "Ehk võib sellest välja lugeda mu sümpaatiat nii nende mängijate suhtes kui ka huvi Vana-Kreeka ja Vana-Rooma kultuuri vastu."

3. augustil Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimuval René Eespere autoriõhtul "Kitarrimaagia" kõlavad helilooja teosed, mis kirjutatud kammerkooslustele, kus on olulisel kohal kitarr. "Kitarr on läbi aegade olnud populaarne muusikainstrument ja on seda ka praegu," selgitab helilooja kontserdikava. "Sel instrumendil on imepärane võime anda muusikale samaaegselt nii intiimne kui ka igavikuline mõõde."

Kontserdil esitavad helilooja kammermuusikat hinnatud Eesti interpreedid – kitarristid Kirill Ogorodnikov ja Vahur Kubja, Heli Ernits inglissarvel, sopran Arete Kerge, viiuldaja Katariina Maria Kits, flötist Pipilota Neostus ja tšellist Valle-Rasmus Roots.

Kontserti korraldab Eesti Interpreetide Liit.