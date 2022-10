Tammesalu: toetuste jagamine on pingeline, aga seda tuleks eetiliselt teha

Möödunud nädalal avaldas Eesti Päevaleht, et kultuuriministeeriumis jagab muusikutele toetusi komisjon, mis on ühe loomeliidu poole kaldu. Kontserdikorraldaja ja interpreet Aare Tammesalu sõnas "Vikerhommikus", et komisjon ei ole oma tööd eetiliselt teinud.

Tammesalu sõnas, et kuigi kultuuriministeeriumis jagatavate toetustega seotud probleem jõudis eelmisel nädalal avalikkuseni, läheb Eesti muusikavaldkonnal üldiselt siiski väga hästi. "See on tegelikult üks probleem, mis on valdkonnasisene, ja see on jõudnud avalikkuse ette ainult tänu sellele, et see on väga kaua lahendamata olnud ja ajakirjandus on hakanud selle probleemi vastu huvi tundma," selgitas ta.

"Ühest küljest on see hea, aga teisest küljest on minul kui pikka aega muusikas tegutseval inimesel natuke piinlik, sest see probleem oleks võinud jääda valdkonna enda lahendada. Kuna lahendust ei ole leitud, siis nüüd räägime sellest ajakirjanduse ja raadio abil."

Tammesalu sõnul tekitas probleemi omaagne kultuuriminister, kes määras komisjoni liikmeteks muusikavaldkonna esindajad, kes lõppkokkuvõttes esindavad üht organisatsiooni. "Ma arvan, et minister ei mõelnud komisjoni koosseisu päris korralikult läbi. Lisaks vähendas ta veidral kombel komisjonis liikmete arvu, jättis ühe koha täitmata," rääkis ta.

Tammesalu selgitas, et kultuuriministeeriumis on antud kogu otsustamisõigus kultuuriministrile, kuid kuna minister ei ole tavaliselt muusikavaldkonna tippspetsialist, ei tunne ta valdkonda piisavalt põhjalikult. Selleks, et toetusi jagada, koostab ta komisjoni, kes teeb ettepanekuid, kuidas toetusi jagada. Nende ettepanekute alusel kultuuriminister kas kinnitab või muudab komisjoni otsuseid. "Seekord on komisjon projektid läbi vaadanud ja huvitaval kombel leidnud, et nende enda esitatud projektid on kõige paremad," nentis ta.

"Raha ja toetuste jagamine on alati keeruline ja pingeline, aga seda kõike tuleks eetiliselt teha. On teatud piir, mida ei saa ületada. Seekord on see piir kahjuks ületatud."