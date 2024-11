Tanel Veenre disainis Estonia uuele balletile kostüümid: hammas on verel

Teatriilma sukeldumiseks oli Veenre kohe valmis. "See esimene käik Estoniasse jääb mulle vist igavesti kuskile mälusoppi alles. See on tõesti hiigelorganism, terve korrus on inimesi, kes hoiavad alles haruldasi oskusi," jagas Veenre oma emotsioone.

Balleti jaoks kostüümide disainimine nõudis Veenrelt võrreldes moevallaga hoopis uutele küsimustele mõtlemist. "Mul oli see luksus, et ma lähen ideega ja siis seal on inimesed, kes olid kõrval kogu aeg olemas. Nad proovisid leida võimalikult valutu lahenduse, tuua mind maa peale võimalikult valutult. Sisekliima oli tohutult hea, nad hästi hindasid minu nägemust ja ei tulnud mörinaga peale, et seda me ei saa teha," kiitis Veenre.

Veenrel oli võimalus teha lavastuse raames väga erinevaid kostüüme. "Me pigem lähtusime atmosfäärist, Kristjan Suits on teinud ka erakordse lavakujunduse, ma pole midagi sellist näinud, et see minimalism võib olla nii liikuv ja köitev. Jevgeni ja Alissoni muusika on ka erakordselt tundlik, see on selle baasiks," rääkis disainer. Kostüümides saavad Veenre sõnul kokku looduslik tundlik maailm ja kaasaja ületarbimine. "Selle etenduse joon on hästi lihtne ja puhas, mingit dekoreerimist ja sellist paisutatust seal ei ole. Ta on tegelikult väga aus ja ehe lugu," sõnas ta.

Veenrel on nüüd etenduskunstide maailma suhtes hammas verel. "Mulle tõesti see maja ja keemia õudselt meeldis. Eneseväljenduse mõttes õudselt äge ja ma kujutan ette, et ooper on midagi täitsa teist. Ooper on palju dekoreerivam ning ajalugu ja neid referentse on tavaliselt väga palju taga. See tundub samamoodi päris kutsuvana, et sukelduda mingisse ajalooetappi, arhiiviga teha tööd. Mul on tõesti ahvatlus."