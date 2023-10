Vanemuises esietendub Jevgeni Gribi esimene täispikk ballett "Tuhkvalge"

Harva nähtusena Eesti balletilaval kirjutas libretist ja lavastusdramaturg Siret Campbell "Tuhkvalgele" originaal- ja algupärandlibreto, mille järgi lavastaja ja koreograaf Jevgeni Grib koreograafia lõi.

Gribi soov oli, et uustõlgenduses säiliks idee, mis inimest praegusel ajal ka kõnetab – depressioon ja hirm koos kõigi kaasnevate psühholoogiliste aspektidega.

"Kõigi inimeste praegune mina koosneb varasematest läbielamistest välja kasvanud hirmudest. "Tuhkvalge" tantsukeeles on sees krambid. Need viitavad mälupiltidele, mille mõni sõna, hetk või muusika võib valla päästa. Me kõik tuleme oma sisemaailmaga erinevalt toime. Vahel tulebki raskeid aegu üle elada, sattuda tupikusse, kust ei paista mingit väljapääsu. Aga väljapääs on alati," jagas Grib usku, et valgus võidab.

"Tuhkvalges" rullub lahti lugu Aale elusaatusest. Naise lapsepõlves hukkub tema isa tulekahjus, samal moel sureb ka naise tuletõrjujast elukaaslane. Nii viivad üksindus ja õudsed mälestused Aale välismaailmast aina kaugemale. Sündmused toimuvad mustvalges paigas, kus põimuvad elavate maailm ja teispoolsus. Lavalugu otsib vastust küsimusele, kas hirmudest on võimalik vabaks saada või jäävad mälestused lapsepõlves kogetust meid ka täiskasvanuelus varjuna saatma.

Luua ballett Gustav Holsti ja Edward Elgari muusikale oli Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti idee. "Võimalus teha lavastust koos Vanemuise sümfooniaorkestriga on kahekordne õnn," tõdes Grib. Lavastuses kasutatakse Holsti teost "Planeedid" ja Elgari teost "Enigma variatsioonid".

"Holsti "Planeedid" illustreerivad hästi seda maailma, kus me elame. Iga planeet on omapärane ja tänapäevane, kuigi teos on ammu kirjutatud. Elgari muusika on väga peen, romantiline ja sügav. Kuulates tungib see sügavale sisemusse," jagas koreograaf mõtteid muusikast.

Erinevates koosseisudes on "Tuhkvalge" osatäitjatena laval Raminta Rudžionyte-Jordan, Caroline Maquignon, Yukiko Yanagi, Gus Upchurch, Bradley Howell, Benjamin Newman, Maria Engel, Georgia Toni Hyrkäs, Alexandra Heidi Foyen, Alexander Germain Drew, William Halton, Bleiddian Bazzard, Alain Divoux ja Gerardo Avelar.

Vokaalsolistidena teevad kaasa Maria Listra, Pauline Vähi või Grete Oolberg. Laval on Vanemuise balletitrupp ja sümfooniaorkester.

Jevgeni Gribi lavastusmeeskonda kuuluvad dramaturg Siret Campbell, muusikajuht Risto Joost, kunstnik Kristjan Suits, kostüümikunstnik Liisi Eesmaa ning valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater).