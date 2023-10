Peaosatäitja: "Tuhkvalge" on emotsionaalselt väga raske lavastus

Harva nähtusena Eesti balletilaval kirjutas libretist ja lavastusdramaturg Siret Campbell "Tuhkvalgele" originaal- ja algupärandlibreto, mille järgi lavastaja ja koreograaf Jevgeni Grib koreograafia lõi.

Gribi soov oli, et uustõlgenduses säiliks idee, mis inimest praegusel ajal ka kõnetab – depressioon ja hirm koos kõigi kaasnevate psühholoogiliste aspektidega.

Lavastuse peaosatäitja Raminta Rudžionyte-Jordan märkis, et "Tuhkvalge" on üks raskemaid lavastusi, mida tal on tulnud Vanemuises teha, eriti just emotsionaalselt. "See on tundlik, keeruline ja tõesti südantlõhestav," kirjeldas ta.

Erinevates koosseisudes on "Tuhkvalge" osatäitjatena laval Raminta Rudžionyte-Jordan, Caroline Maquignon, Yukiko Yanagi, Gus Upchurch, Bradley Howell, Benjamin Newman, Maria Engel, Georgia Toni Hyrkäs, Alexandra Heidi Foyen, Alexander Germain Drew, William Halton, Bleiddian Bazzard, Alain Divoux ja Gerardo Avelar.

Vokaalsolistidena teevad kaasa Maria Listra, Pauline Vähi või Grete Oolberg. Laval on Vanemuise balletitrupp ja sümfooniaorkester.

Jevgeni Gribi lavastusmeeskonda kuuluvad dramaturg Siret Campbell, muusikajuht Risto Joost, kunstnik Kristjan Suits, kostüümikunstnik Liisi Eesmaa ning valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater).