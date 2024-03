Sopran Maria Listra: laulmine on sport

"Mulle tõesti nii väga meeldib seda mängida ja ma teen seda kogu oma kire ja rollile vastava raevuga. Ja mul on nii hea meel, et üldse sellist barokkooperi rolli saab Eestis teha – see on haruldane võimalus. Nii et emotsionaalselt ma ootasin seda tunnustust väga. Aga kas ma ka arvasin, et see päriselt mu postkasti jõuab? Seda ma ausalt ei arvanud," tunnistas Listra, kes võtab nominatsiooni kui tunnustust oma 10 aastat kestnud koostööle Vanemuisega.

Vanemuises saab Listrat näha ka "Viini veres", tantsulavastuses "Tuhkvalge" ning ooperis "Cyrano de Bergerac". "Tambergi teos on minu jaoks Eesti muusikateatri pärl – see on lihtsalt midagi haruldast ja on erakordne rõõm seda laulda," tõdes ta.

Häält hoiab Listra vormis lihtsate vahenditega. "Minu jaoks on olulised kaks asja: uni ja vesi. Kui ma olen saanud piisavalt puhata ja piisavalt lihaseid hüdreerida, siis on kõik hästi. Laulmine on sport, see nõuab tööd ja ma olen väga hea ader," sõnas ta.

"Mulle meeldib teha tööd. Ma ei saa ju kontrollida seda, kas kunst sünnib, aga ma saan teha tööd, et seda võimaldada," ütles Listra, kes edasises lavaelus unistab just Eesti ooperites mängimisest. "Eesti nüüdisooperite puhul on mul selline tunne, et taevast lihtsalt kukkus õun sulle pähe – suur privileeg on neid teha. See on alati muidugi ka tohutu väljakutse, aga see on seda väärt!"