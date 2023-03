Galerii: Vanemuises algas ooperi "Cyrano de Bergerac" prooviperiood

Vanemuise teatri muusikajuhi ja peadirigendi Risto Joosti sõnul on "Cyrano de Bergerac" lugu inimsuhetest – armastusest ning ühiskonnaklassidest. "Kuigi meil Eestis klassiühiskonda võib-olla nii palju ei tajuta, jõuab see teema algteksti ja tegevuskoha kaudu kuidagi väga lähedale. Ka Estonias tehtud lavastusest on praeguseks pikk aeg möödas. Meil saab see Mare Tomminga lavastuses täiesti uue tõlgenduse," ütles Joost.

"Muusikaliselt on Tambergil kõik karakterid väga reljeefsed, igaühel on oma äratuntav kompositsiooniline iseloom, oma läbiv lüürika. Nende leitmotiivide kaudu on teos tervikuks kujundatud. Muusikas kerkivad esile puhangulisus ja armastuseteema. Kuna libreto on eesti keeles kirjutatud – minu arvates eesti muusikaliteratuuri seas kõige kaunim –, siis tekib riimidest juba ilma muusikatagi omaette poeesia. Sümbioosis need muidugi võimendavad teineteist," sõnas Joost.

Lavastuse muusikajuht on Risto Joost. Erinevatel etendustel võib dirigendipuldis näha ka Martin Sildost või Taavi Kulli. Lavastaja Mare Tommingas on ka kostüümide- ja lavakujunduse autor. Ooperi "Cyrano de Bergerac" rollides on Simo Breede või Raiko Raalik (RO Estonia), Pirjo Jonas või Maria Listra (külalisena), Oliver Kuusik või Juhan Tralla (külalistena), Atlan Karp (külalisena) või Tamar Nugis (RO Estonia), Rasmus Kull või Heldur Harry Põlda (RO Estonia), Grete Oolberg või Siiri Koodres, Märt Jakobson või Taavi Tampuu (külalistena), Karmen Puis või Sandra Laagus (külalisena) jt. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoor ja sümfooniaorkester.

Ooperilavastus "Cyrano de Bergerac" on sel hooajal Vanemuise teatri väikese maja publiku ees vaid kolmel korral.